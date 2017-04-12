Turkish Airlines Challenge için geri sayım

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenecek Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası, 20-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenecek Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası, 20-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dünyanın dört bir yanından şampiyon adaylarının Avrupa, Afrika ve Asya'nın çeşitli yerlerinde mücadele ettikleri bir platform haline dönüşen ve 1987 yılından bu yana yapılan European Challenge Tour'un Türkiye ayağı Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası 20-23 Nisan tarihlerinde Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Kulübü'nde oynanacak.

Turkish Airlines Open'ın ardından Türkiye'de yapılan en büyük golf organizasyonu olan Turkish Airlines Challenge'da toplam 200 bin Euro para ödülü dağıtılacak. 30'u aşkın ülkeden 156 oyuncunun katılacağı turnuvada Türkiye'yi 4'ü profesyonel 9 oyuncu temsil edecek. Profesyonellerde Mustafa Hocaoğlu, Ali Altuntaş, Koray Varlı ve Ediz Kemaloğlu, amatörlerde ise Leon Açıkalın, Berk Çelik, Mutlu Güner, Mehmet Çoban ve Jae Woo Shim oynayacak. Müsabakalarda ikinci turun sonunda ilk 60'a giremeyen sporcular elenecek. Turnuvanın son iki gününde sıralamaya giren golfçüler ödül için mücadele edecek.

Geçen yıl yine Gloria Golf Kulübü'nün yeni sahasında düzenlenen turnuvada Fransız Clement Sordet toplamda 268 vuruşla zirveye çıkmış ve 28 bin Euro'luk büyük ödülün sahibi olmuştu.

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