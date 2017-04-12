(Görüntülü Haber) Gaziantep'te engelliler, 15 Temmuz'u sahneledi

(KJ: Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP'te Fiziksel Engelliler Derneği ve Çeled Uşaglar Tiyatro Okulu tarafından '15 Temmuz Engelsiz Kahramanlar' adlı tiyatro sahnelendi.

(KJ: Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP'te Fiziksel Engelliler Derneği ve Çeled Uşaglar Tiyatro Okulu tarafından '15 Temmuz Engelsiz Kahramanlar' adlı tiyatro sahnelendi.Onat Kutlar Kültür ve Kongre merkezinde oynanan oyunu; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ve vatandaşlar izledi. Tiyatro oyununda 15 Temmuz darbe gecesinde engellilerin darbeye karşı verdiği mücadele anlatıldı. Oyunda, darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit düşen Ömer Halisdemir?in kahramanlığı da sinevizyon gösterisi ile anlatıldı.Oyunun ardından konuşan Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, darbe akşamı engellilerin büyük bir cesaretle demokrasi için meydanlarda darbecilere karşı ülkeyi bekledikleri belirterek, şunları söyledi:"Biz darbe süresi boyunca, demokrasi için demokrasi meydanında darbecilere karşı ülkemizi bekledik. Ülkemizdeki diğer engellilerde aynı bu engelli kardeşlerim gibi kendi ülkesinin bekçiliğini yaptı. Fırsat verildikçe engelli bireylerin, engelsiz bireylerden bir farkı olmadığını sizlerde bu oyunla gördünüz. Engelliler derneğimizin başkanını, ekibini ve Çeled Uşaglar Tiyatro ekibini bu güzel oyundaki emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."