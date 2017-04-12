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CHP'li Tezcan: Peygamberlik referandumla olmaz

12 Nisan 2017 13:52

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, (DHA)- CHP’nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Bursa'da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, (DHA)- CHP’nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Bursa'da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan’ın, 15 Temmuz gecesi uçakta bulunamamasını  Hz. Muhammed’in  mağara girişindeki örümcek ağı nedeniyle bulunamamasına benzetmesine tepki gösterdi. Tezcan, ‘’Peygamberlik referandumla olmaz’’ dedi.
Tezcan’ın CHP Bursa İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve partililer katıldı. Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'ndan kaçtığı açıklamasına tepki gösteren Tezcan, ‘’Sayın Cumhurbaşkanı, Genel Başkanımıza '15 Temmuz’da havaalanından kaçtı, saklandı' diye iftira atıyor. Hatta bir telefon görüşmesi yaptığını da iddia ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, bizim Pensilvanya ile hiçbir zaman telefon hattımız olmadı. Bizim onlara karşı, ‘gök ne istedi de yer kabul etmedi’ diye yakarmamız olmadı.  Pensilvanya hiç bir zaman bizim mihrabımız olmadı. Onun önünde el pençe durmadık. Biz onun önünde eğilip hidayet arayanları da biliyoruz. Milletin gözü önünde Pensilvanya’ya teşekkür gönderenin bu günkü Cumhurbaşkanı olduğunu da biliyoruz.’’dedi.
Bülent Tezcan, dün akşam bir televizyon kanalına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 15 Temmuz gecesi uçakta bulunamamasını Hz. Muhammed’in mağara girişine örülen örümcek ağı nedeniyle bulunamamasına benzetmesine de tepki gösterdi. Tezcan, ‘’Hayır' çıkmasını önlemek için düştükleri telaş  bir kere daha dini değerlerimiz ve inançlarımızı hoyratça ve fütursuzca zedeleme ve  yaralama noktasına getirmiş. Peygamberlik referandum ile olmaz.  Allahın gönderdiği vahiyle olur. Türkiye’de siyasetin, dine alet edilmesinin en yakıcı en büyük felaketini 15 Temmuz’da yaşadık.  Akılları başlarına gelmiştir sanıyorduk, ama görüyoruz ki aynı gaflet aynı dalalet devam ediyor. İnançlar üzerinden bu seçim kampanyasını yürütebileceği sananlara diyorum ki Allah da millet de beni affetsin deme noktasına getirmesin” diye konuştu.

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