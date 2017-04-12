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Evet kampanyasında çiçek izdihamı

12 Nisan 2017 14:03

Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, anayasa değişikliği referandumu kapsamında AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından yürütülen 'evet'

Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, anayasa değişikliği referandumu kapsamında AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından yürütülen 'evet' kampanyası sırasında dağıtılan saksılı sardunya çiçeği izdihama yol açtı.
AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından referandum öncesi yürütülen evet kampanyası kapsamında bugün, Yıldırım Akbulut Meydanı'nda saksılı sardunya çiçeği dağıtıldı. Çiçek dağıtımı izdihama dönüşünce, parti görevlileri zor anlar yaşadı. Çiçek almak için özellikle kadınlar adeta birbiriyle yarıştı. Toplamda 2 bin sardunya çiçeğinin vatandaşlara dağıtıldığı bildirildi.

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