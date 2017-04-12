Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    12 Nisan 2017 14:06
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

DHA İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA 2 BİNA ALEVLERE TESLİM OLDU

12 Nisan 2017 14:02

 

 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Mustafa ÖZDABAK  İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda iki katlı binada çıkan yangın, yanındaki ahşap binaya sıçradı.Yangında iki bina alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. 
Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Dalfes Sokak'ta bulunan 2 katlı binada saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Binayı saran alevler bitişiğindeki  ahşap binaya da sıçradı.İki bina alev alev yandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Beyoğlu, Şişli ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmesine rağmen alevler iki binayı da sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin dört bir taraftan yaptığı müdahale sonrası kontrol altına alındı. 

AHŞAP BİNA KULLANILMAZ HALE GELDİ
Binanın tarihi olduğunu belirten ev sahibi Güngör Savaş, "Pazara gitmek için eşimle evden çıktım. 15 dakika sonra arkadaşlarım aradı. Evin yanıyor dediler. Benim evden yangın çıkma ihtimali yok. Çünkü evimde elektrik tesisatı yok. Sadece giriş katta var. Yangın yan binadan çıkmış.Bütün eşyalarım içeride kaldı. Her şeyim yandı. Eşimle dışarıda kaldım" dedi.

VATANDAŞLAR İSE CEP TELEFONLARI İLE YANGINI GÖRÜNTÜLEDİ
Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını izlerken bazıları da cep telefonları ile yangını görüntülemeye çalıştı
 
Görüntü Dökümü:
---------
-Uzaktan görülen dumanlar
-Yanan binadan görüntü
-Alevlerin sardığı ahşap bina
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Vatandaşların cep telefonu ile yangını görüntülemesi
-Bina sahibi ile röp.
-Yangını izleyenler
-Genel ve detaylar
 

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Evet kampanyasında çiçek izdihamı
Van Gölü'nde 15 bin öğrenciyle temizlik kampanyası
AK Partili Miroğlu: Ne işi var Deniz Baykal'ın Mardin'de?
Beyoğlu'nda tarihi ahşap bina alevlere teslim
Diyarbakır'da 18 yaşındaki gence silahlı saldırı
CHP'li Tezcan: Peygamberlik referandumla olmaz
(Görüntülü Haber) Kilis'te çay bahçesinde dilenci kavgası: 2 yaralı
(Görüntülü Haber) Nusaybin'de bugüne kadar 960 EYP imha edildi-yeniden
(Görüntülü Haber)Türkiye'nin cüce su aygırı dünyaya geldi
Muğla turizmi Hintli turistlerle canlanacak
Yazarlar
Dr. Kazım Kılınç
Global pazarlarda büyük fırsatlar...
Kemal Çiftçi
Yeter, söz milletin!
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Nürnberg ve Münih’te 110 bini aşkın Türk vatandaşı oy kullandı
Karagümrük'te uyuşturucu satıcılarına baskın
Kar ve fırtınaya karşı 23 dağcı Süphan Dağı'na  zirve yaptı
İtalya, polis işkencesi görenlere tazminat ödeyecek
İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    04:5106:2413:1216:5119:4921:13
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket

astropay

bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=