Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    12 Nisan 2017 14:06
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

AK Partili Miroğlu: Ne işi var Deniz Baykal'ın Mardin'de?

12 Nisan 2017 14:02

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA) - AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, önceki gün geldiği Mardin'de eski Büyükşehir Belediye

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA) - AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, önceki gün geldiği Mardin'de eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşmesini değerledirirken, "Ne işi var Deniz Baykal'ın Mardin'de? Bayram değil, seyran değil. Anlamak mümkün değil. Siz değil miydiniz ki 1990'lı yıllarda Ahmet Türk ve arkadaşlarını partiden ihraç eden?" dedi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Midyat Temsilciliği tarafından düzenlenen, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa Değişikliği' konulu panele konuşmacı olarak katılan AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Ahmet Türk'ün görüşmesini değerlendirdi. Bağlar Mahallesi'ndeki Fen Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan AK Partili Miroğlu, Deniz Baykal'ın da içerisinde bulunduğu SHP döneminde, Ahmet Türk ve arkadaşlarının partiden ihraç edildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Mardin'de, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın bir konferansı vardı. Şimdi Mardinliler, Doğu, Güneydoğulular, ne işi var Deniz Baykal'ın Mardin'de? Bayram değil, seyran değil, bu enişteler niye Kürtler'i öpmeye devam ediyorlar? Anlamak mümkün değil. Ne alakanız var? Siz değil miydiniz ki 1990'lı yıllarda Ahmet Türk ve arkadaşlarını partiden ihraç eden. Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile birlikte seçimlere girildi ve bölgede yüzde 24- 25 oy alındı. Ama ne oldu arkasından, bir Kürt konferansına katıldılar diye Ahmet Türk ve arkadaşlarını, yani bugün Deniz beyi Kasrı Kanco'da karşılayan bu politikacı arkadaşımız, hem milletvekilliği yapmış, hem belediye başkanlığı yapmış kayyum dönemine kadar. Bugün Kasrı Kanco'da Deniz Baykal'ı karşılıyor. Deniz Baykal'ı ağırlıyor. Peki hangisi haklı? Acaba inkarı bitiren Recep Tayyip Erdoğan mı haklı, acaba inkarı bitiren Recep Erdoğan mı Kürt halkını seviyor, yoksa Ahmet Türk ve arkadaşlarını 25 yıl önce partiden ihraç eden Deniz Baykal mı seviyor? Hangisi seviyor? Yani bu gözlerimizin önünde yaşananlardan biz hiç ders çıkarmayacak mıyız? Yani Kürtler'i bu kadar hafızadan yoksun, 'balık hafızalı' derler ya, balık hafızalı bir halk mı zannediyorlar? Yani Kürt Kemalistler ile Türk Kemalistleri'nin buluştuğu tarihi bir aşamadayız. Bu buluşmaya bir şey demiyoruz, helali hoş olsun, birbirlerine mübarek olsunlar. Ama bizim önümüzü kesmesinler, milletin önünü kesmesinler istiyoruz."

FOTOĞRAFLI

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Evet kampanyasında çiçek izdihamı
Van Gölü'nde 15 bin öğrenciyle temizlik kampanyası
DHA İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA 2 BİNA ALEVLERE TESLİM OLDU
Beyoğlu'nda tarihi ahşap bina alevlere teslim
Diyarbakır'da 18 yaşındaki gence silahlı saldırı
CHP'li Tezcan: Peygamberlik referandumla olmaz
(Görüntülü Haber) Kilis'te çay bahçesinde dilenci kavgası: 2 yaralı
(Görüntülü Haber) Nusaybin'de bugüne kadar 960 EYP imha edildi-yeniden
(Görüntülü Haber)Türkiye'nin cüce su aygırı dünyaya geldi
Muğla turizmi Hintli turistlerle canlanacak
Yazarlar
Dr. Kazım Kılınç
Global pazarlarda büyük fırsatlar...
Kemal Çiftçi
Yeter, söz milletin!
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Nürnberg ve Münih’te 110 bini aşkın Türk vatandaşı oy kullandı
Karagümrük'te uyuşturucu satıcılarına baskın
Kar ve fırtınaya karşı 23 dağcı Süphan Dağı'na  zirve yaptı
İtalya, polis işkencesi görenlere tazminat ödeyecek
İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    04:5106:2413:1216:5119:4921:13
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket

astropay

bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=