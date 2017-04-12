Beyoğlu'nda tarihi ahşap bina alevlere teslim

Mustafa ÖZDABAK-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda iki katlı binada çıkan yangın, yanındaki ahşap binaya sıçradı.Yangında iki bina alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye

Mustafa ÖZDABAK-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda iki katlı binada çıkan yangın, yanındaki ahşap binaya sıçradı.Yangında iki bina alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Tarihi ahşap bina kullanılmaz hale geldi.

Hacıahmet Mahallesi Dalfes Sokak’ta bulunan 2 katlı binada saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Binayı saran alevler bitişiğindeki tarihi ahşap binaya da sıçradı ve iki bina alevler içinde kaldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Beyoğlu, Şişli ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin dört bir taraftan yaptığı müdahale sonrası kontrol altına alındı. Çevrede yaşayanlar yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir aile bebeğini battaniyeye sararak, uzaklaştı.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONLARI İLE YANGINI GÖRÜNTÜLEDİ

Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını izlerken bazıları da cep telefonları ile yangını görüntülemeye çalıştı.

TARİHİ BİNA KULLANILMAZ HALE GELDİ

Üç katlı tarihi ahşap binanın sahibi Güngör Savaş, "Pazara gitmek için eşimle evden çıktım. 15 dakika sonra arkadaşlarım aradı. 'Evin yanıyor' dediler. Benim evden yangın çıkma ihtimali yok. Çünkü evimde elektrik tesisatı yok. Sadece giriş katta var. Yangın yan binadan çıkmış. Bütün eşyalarım içeride kaldı. Her şeyim yandı. Eşimle dışarıda kaldım" dedi.

(FOTOĞRAF)