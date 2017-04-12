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(Görüntülü Haber) İtalya Adalet Bakanı: Türk demokrasisinin gerileme tablosundan güçlü endişe duyuyoruz

12 Nisan 2017 16:45

Esma Çakır / Roma, 12 Nisan (DHA) - İtalya Adalet Bakanı Andrea Orlando, Türkiye’de 150’ye yakın gazetecinin tutuklu bulunmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Türk demokrasinin gerileme tablosundan ve birçok insanın hak mahrumiyetine maruz kalmasından dolayı güçlü endişe duyuyoruz” ifadesini kullandı.Roma’daki Yabancı Basın Derneği’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Andrea Orlando, yeni kitabı için araştırma yapmak üzere gittiği Hatay’da önceki gün gözaltına alınan İtalyan gazeteci ve belgesel yönetmeni Gabriele Del Grande’ye ilişkin sorulara da yanıt verdi.“Gabriele Del Grande’nin neden gözaltına alındığını biliyor musunuz? sorusuna Orlando, “Bu konuya ilişkin fazla bilgim yok, çünkü bunu Dışişleri Bakanlığımız takip ediyor” diye karşılık verdi.Türkiye’de 150’ye yakın gazetecinin cezaevinde olduğu, bunların birçoğunun aylardır hâkim karşısına çıkarılmadığı hatırlatılan ve buna ilişkin görüşü sorulan Orlando, “Ben bu konuda daha önce de Adalet İşleri Komisyonu’nda kişisel düşüncelerimi dile getirdim. Türk demokrasinin gerileme tablosundan ve birçok insanın hak mahrumiyetine maruz kalmış olmasından dolayı güçlü endişe duyuyoruz” dedi.Bunu, yargıya müdahale olarak dikkate aldıklarını dile getiren Orlando, bu müdahalenin, Türk yargı sisteminin güvenilirliğini, bağımsızlığını ve verilen kararların niteliğini tartışmaya açtığını söyledi. PERŞEMBE GÜNÜ SINIR DIŞI EDİLECEKÖte yandan, İtalyan ANSA haber ajansı, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, Gabriele Del Grande’nin Perşembe günü sınır dışı edileceğini duyurdu. İl Fatto Quotidiano gazetesine açıklama yapan İtalya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Del Grande’nin Suriye’ye geçmek isterken sınırda gözaltına alındığını belirtti.Gabriele Del Grande’nin eşi Alexandra D’Onofrio da, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, eşinin Perşembe günü İtalya’ya gönderilmesini beklediklerini belirterek, “Onun durumu iyi, ancak kimseyle görüşmesine izin verilmiyor. Diplomatlarımız, kendisine iyi davrandığını söylüyorlar” ifadesini kullandı. Del Grande’nin, Suriye’deki iç savaş ve IŞİD terör örgütünün doğuşunu anlattığı yeni kitabı için Türkiye’ye gittiği bildirilmişti.TÜRKİYE’DEKİ GAZETECİLERE DESTEK EYLEMİİtalya Ulusal Gazeteciler Federasyonu da (FNSI), Gabriele Del Grande’ye destek mesajları yayımlarken, onun derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı. FNSI Başkanı Beppe Giulietti, “Del Grande’yi bekliyoruz, ancak cezaevinde kalan meslektaşlarımızı unutmuyoruz” dedi.FNSI ayrıca, “Türkiye’de basın özgürlüğünün ihlal edilmesi” ve orada tutuklu bulunan meslektaşlarına destek için diğer bazı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte 2 Mayıs’ta Roma’daki Türkiye Büyükelçiliği önündebir oturma eylemi düzenleyeceklerini açıkladı.

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