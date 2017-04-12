(Görüntülü Haber) Van Gölü'nde 15 bin öğrenciyle temizlik kampanyası

Orhan AŞAN/ VAN,(DHA)- VAN’ın merkez Edremit İlçe Belediyesi, yaklaşık 15 bin öğrenciyle temizlik kampanyası başlattı. Van Gölü sahilleri ve mahallelerde yapılan temizlik kampanyasında yaklaşık 60 ton çöp toplandı.Kaymakamlık ve belediye öncülüğünde başlatılan temizlik kampanyasına, ilçe genelindeki tüm okulların yönetici, öğretmen ve öğrencileri katıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’nin de katıldığı kampanya çerçevesinde Van Gölü sahilleri ve mahallelerde belediye temizlik işçileriyle birlikte çöp toplandı. 15 bin öğrencinin katılım sağladığı temizlik kampanyasında yaklaşık 60 ton çöp toplandı.Öğrenciler vatandaşların Van Gölü sahillerini kirletmemesini isterken, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ise, Edremit İlçesinin Türkiye’nin turizm açısından en önemli ilçesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:“Bugün 15 bin öğrencimizle temizlik kampanyamızı yürütüyoruz. Şu an ilçe genelinde temizlik operasyonu gerçekleştiriyoruz. Ben vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Lütfen bize binlerce yıl öncesinden aktarılan, binlerce yıldır insanımızın kullandığı bu Van Gölü’nü bize emanet edildiği şekilde, bizde sonraki nesillere emanet edelim."