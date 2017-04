Polisten sürücülere, pirinç, çikolata, leblebi ikramı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde protokol üyeleri, Polis Haftası nedeniyle ilçeyi daha iyi tanıtmak için harekete geçerek D-100 karayolunda

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde protokol üyeleri, Polis Haftası nedeniyle ilçeyi daha iyi tanıtmak için harekete geçerek D-100 karayolunda sürücülere pirinç, leblebi, anahtarlık, not defteri, kalem, çikolata ve gülsuyu ikramında bulundu.

Osmancık Kaymakam Vekili Fikret Zaman, Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, Osmancık Emniyet Müdürü Adem Yüce, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlarla birlikte bölge trafik ekipleri kontrolünde farklı bir uygulamaya imza attı.Trafik polisleri, İstanbul- Samsun ve Samsun-İstanbul D-100 karayolunda seyreden sürücüleri durdurarak önce çikolata, gül suyu, pirinç, leblebi, anahtarlık, not defteri, kalem ikram etti. Ardından can ve mal güvenliği için trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kendilerini, içlerinde basın mensuplarının da bulunduğu kalabalık bir grubun karşıladığını gören D-100 karayolunda seyreden sürücüler, biranlık şaşkınlık yaşadı. Bazı sürücülerde daha önce buradan geçişlerinde kendilerine TEDES'den ceza yazıldığına değinerek, kırgınlıklarını dile getirdi. Sürücüler ilçe yöneticilerinin çok güzel bir uygulamaya imza attığına dikkat çekerlerken memnun olduklarını belirtti.

