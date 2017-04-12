Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    15°
    12 Nisan 2017 17:00
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

(Görüntülü Haber) İçişleri bakanı Soylu Silivri ve Çatalca'daki mitinglerde konuştu

12 Nisan 2017 16:50

İhsan YALÇIN-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, referandum çalışmaları kapsamında Silivri ve Çatalca'da düzenlenen mitinglerde konuştu. Her iki mitingde de ağırlıklı olarak terör konusuna değinen Bakan Süleyman Soylu, "Biz 16 Nisan'da sadece 18 maddenin değişikliğine gitmiyoruz. Biz 16 Nisan'da sadece bir anayasa değişikliği yapmayacağız. Bize ve bizden önceki nesillere maliyet ödettiren, krizlerden kurtulamayan, krizlere çözüm üretemeyen bu sistemden kurtulmaya ve ensemizde boza pişirmeye karşı 'Bu ülke, vatan, topraklar bizimdir' demeye gidiyoruz" ifadesini kullandı. "HANGİ DUVARA DAYAYAYACAKLARSA DAYASINLAR""7 Haziran'dan sonra 'Biz sırtımızı PYD'ye, PKK'ya, YPG'ye dayadık' dediler. Bakın şimdi 4 duvar verdik onlara, sırtlarını hangi duvara dayayacaklarsa dayasınlar" diyen Bakan Soylu, "Bu millet bin yıldır bu topraklarda kardeşlik içerisinde yaşamaktadır. Öyle 3-5 tane eşkıyanın korkuyla sindirerek, bu ülkede kardeşliğin bozulacağına izin vereceğimizi zannediyorlarsa yanılıyorlar. Bir şey daha söyledi birileri. 'T.C.'yi tükürüğümüzle boğarız' dediler. O da hak ettiği yerde. Bu devleti, bu büyük milleti tanımıyorlar. Bizi başkalarıyla karıştırıyorlar. Bu millet sabreden, ahdine sadık bir millettir. Bu millet asil bir millettir. Hani 7 Haziran'dan sonra afraları, tafraları, fiyakaları arttı. Neredeyse her şeyi onlar yapıyorlardı. 16 yerde özerklik ilan edeceğiz dediler. Hadi bakalım o gün cesurdun ya. Hadi bakalım bugün söyle. Hadi 'Özerklik ilan edeceğim' diye de de boyunun, posunun ölçüsünü alalım senin" şeklinde konuştu. "KANDİL'DEKİ İTLER"13-14 yaşındaki kızların PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını belirten Bakan Süleyman Soylu, "13-14 yaşındaki kızları dağa götürüyorlar. Neler yapıyorlar biliyor musunuz? 65-70 yaşındaki o Kandil'deki itler kızlarımıza fiziklerine göre pantolon ve etek giydiriyorlar. Oradan kaçabilenler kendilerine taciz ettiklerini anlatıyorlar. Neden taciz ediyorlar biliyor musunuz? Bir daha ailesinin yanına dönmeye yüzü olmasın diye. Bizim de vicdanımız var. Buradan İçişleri Bakanı olarak söylüyorum; eğer PKK annelerinin 13-14 yaşındaki kızlarını dağa götürürse benim İçişleri Bakanlığım bana haram olsun" ifadesini kullandı. "BİZE TÜRKİYE YETER"6 ayda 980 teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getiren Bakan Soylu, "Ne yaparlarsa yapsınlar. İster PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C; ister Almanya, Hollanda, İsviçre topu gelsinler topu. Bize Türkiye yeter" şeklinde konuştu.

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da konuştu-7
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da konuştu-6
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da konuştu-5
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da konuştu-4
(Görüntülü Haber) Van Gölü'nde 15 bin öğrenciyle temizlik kampanyası
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da konuştu-3
Dövüp istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı
Polisten sürücülere, pirinç, çikolata, leblebi ikramı
Deniz Baykal: 'Hayır çıkarsa Meclis'i ilk kez açmış gibi sevineceğiz
Kurtulmuş: Sayın Kılıçdaroğlu, adamı partiden at
Yazarlar
Dr. Kazım Kılınç
Global pazarlarda büyük fırsatlar...
Kemal Çiftçi
Yeter, söz milletin!
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Nürnberg ve Münih’te 110 bini aşkın Türk vatandaşı oy kullandı
Karagümrük'te uyuşturucu satıcılarına baskın
Kar ve fırtınaya karşı 23 dağcı Süphan Dağı'na  zirve yaptı
İtalya, polis işkencesi görenlere tazminat ödeyecek
İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket

astropay

bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=