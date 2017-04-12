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Fethiye'de tarım fuarı kapılarını açtı

12 Nisan 2017 19:34

Ergün TOS / FETHİYE(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde bu yıl 7'incisi düzenlenen Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı açıldı.

Ergün TOS / FETHİYE(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde bu yıl 7'incisi düzenlenen Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı açıldı.
Marmaris Fuarcılık (MARFO) tarafından organize Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı, Çamköy Mahallesi'ndeki Çamköy Kapalı Pazaryeri'nde açıdı. 5 bini kapalı, 6 bin metrekare alan üzerine kurululan fuarda, 120 firma stant açtı. Sera ekipmanları, tarım teknolojileri ve sulama sistemlerinin yanı sıra fide, peyzaj ve organik tarım mekanizasyonları fuarda görücüye çıktı. Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, çiftçiler ve vatandaşlar açılışa katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kapılarını açan fuarın, 15 Nisan'a kadar ücretsiz ziyaret edilebileceği belirtildi.
MARFO Fuarcılık sahibi Volkan Gülcan, bütün çiftçileri fuara davet etti. Gülcan, çiftçilerin tarımda kullanabileceği tüm ekipmanları incelemenin yanı sıra, fuarda stant açan kamu kurumu temsilcilerine şikayet ve dileklerini de iletebileceğini kaydetti.
"GEÇEN YIL 60 BİN KİŞİ GEZMİŞTİ"
Turizm şehri olmalarına karşın bölge halkının en önemli geçim kaynağının tarım olduğunu belirten Kaymakam Ekrem Çalık, geçen yıl fuarın 60 bin kişi tarafından gezildiğini söyledi. Tarımın kalkınmanın temeli olduğunu belirten Çalık, "Hollanda gibi çok küçük bir ülke dünya çapında üretim yapabiliyorsa, bizde 'tarım ülkesiyiz' diyorsak, bir durup düşünmemiz gerekiyor. Tarım tohumundan, üretimine, pazarlamasından, depolamasına ve tüketiciye ulaşmasına kadar planlanması gereken bir sektör. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi lazım ki üretici para kazansın. Şuan en önemli sorunlardan bir tanesi üretici para kazanamıyor. Belli bir fiyatın altına inildiğinde ürün tarlada, dalda kalıyor. Bunun için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor" diye konuştu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılık alanında yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Gürün ise il nüfusunun yüzde 60'ının kırsalda, geri kalanının ise sahillerde yaşadığını söyledi. Toprak zenginliği açısından istenilen tüm bitki ve hayvanları yetiştirme imkanına sahip olduklarını belirten Gürün, "Köyden kente değil, ideal olan kentten köye göçüşü teşvik etmemiz ve gençlerimizi tarımla uğraştıkları takdirde hayat standartlarını yükselteceği ve çok rahat geçinebileceği gelire kavuşturmamız gerekiyor. Tarım politikalarımızı gözden geçirmeliyiz. Biz ithal ediyoruz. İhraç etmemiz lazım" diye konuştu.

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