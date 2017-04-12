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(Görüntülü Haber) Pervari'deki çocuklar için Kutup Maratonu'nda koştu

12 Nisan 2017 19:33

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA)- HER yıl Kuzey Kutbu'nda düzenlenen ve ekstrem sporcuların katıldığı Kutup Maratonu'na Siirt Pervari’deki çocukların bir yıllık eğitim

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA)- HER yıl Kuzey Kutbu'nda düzenlenen ve ekstrem sporcuların katıldığı Kutup Maratonu'na Siirt Pervari’deki çocukların bir yıllık eğitim masraflarını karşılamak amacıyla ilk kez bir Türk olarak katılan Ahmet Uysal bugün Türkiye’ye döndü. Ailesi tarafından coşkuyla Atatürk Havalimanı’nda karşılanan Ahmet Uysal kutuptaki maraton koşusunun çok zorlu şartlar içinde geçtiğini belirtti ve orada kazandığı madalyasını annesi Rezzan Uysal’ın boynuna taktı."PERVARİDEKİ ÇOCUKLAR BANA NEFES OLDU"Aslen inşaat mühendisi olan, 44 yaşında iki çocuk babası Ahmet Uysal Atatürk Havalimanı’nda şöyle konuştu: “ Her yıl organize edilen dünyanın tepesinde bir maraton var. Buna genellikle ekstrem atletler katılıyor. İyi bir antremandan geçerek hayalini kuran herkesin yapabileceği bir şey. Ben 6 ay kadar bir antreman yaptım. Genellikle İstanbul’da 1020 kilometrelik bir antreman yaptım. Çıldır Gölü'nde ve Ardahan’da da koştum. Buz üzerinde koştum. Maraton 42 kilometre. Koşullar çok zor. Eksi 30 derecede başladık. Yarış bittiğinde eksi 40 dereceydi. Rüzgar faktörünü de katarsak eski 55 derece hissedilen bir sıcaklık vardı. Zemin koşulları çok zordu. Ama gücümü aldığım başka bir yer vardı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı için koştum. Siirt Pervari’deki öğrencilerin bir yıllık masraflarını karşılamaktı amacım. Bağışçılar çok iyi destekledi. Daha da fazlasını bekliyoruz. Eğitimden güç alıyoruz. Eğitim herkesin hakkı. Hayallerimizi hedeflerimizi gerçekleştirmek için eğitime ihtiyacımız var. Attığım her adımda Siirt Pervari’deki küçük kardeşlerim bana nefes oldular. Onları her an hissettim. Maratona 55 kişi katıldı. 22. Olarak bitirdim. 7 saat 47 dakika sürdü. Çok zorlu bir yarıştı. Kuzey Kutbu'nda güneş şu sıralar hiç batmıyor. 360 derece bir ufuk var. Hayal kurmak için şahane bir yer. Şanlı Türk Bayrağımızı orada dalgalandırmak benim için büyük gurur oldu."

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