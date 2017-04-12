Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    15°
    12 Nisan 2017 19:37
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Yatalak hastayı alevlerin arasından komşuları kurtardı

12 Nisan 2017 19:33

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde yatalak hasta 84 yaşındaki Nurettin Topaloğlu, evinde çıkan yangında, son anda komşuları tarafından

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde yatalak hasta 84 yaşındaki Nurettin Topaloğlu, evinde çıkan yangında, son anda komşuları tarafından ağır yaralı kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Bayramiç'in Evciler Köyü'nde, yatalak hasta olan Nurettin Topaloğlu'nun evinde bugün saat 16.00 sıralarında, prizdeki elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bütün evi sardı. Eşi Seyhan Topaloğlu'nun dışarda olması nedeniyle Nurettin Topaloğlu, evde mahsur kaldı. Komşuları, içeri girerek Topaloğlu'nu kurtardı. Yüzünde ve göğsünde yanıklar oluşan Topaloğlu'na ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekibi olay yerinde yaptı. Daha sonra Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürülen ağır yaralı Topaloğlu, burada yanık ünitesi bulunmaması nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kepez Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Alevler, Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri ve köydeki zirai ilaçlama tankerlerinden su sıkılarak söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

FOTOĞRAFLI

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

(Görüntülü Haber) Adana'da 15 DEAŞ şüphelisi adliyede
Mersin'deki bombalı saldırının 18 şüphelisi adliyede (2)
Eski belediye başkanını bacağından vurdu
Fethiye'de tarım fuarı kapılarını açtı
(Görüntülü Haber) Pervari'deki çocuklar için Kutup Maratonu'nda koştu
DHA YURT BÜLTENİ-16
(Görüntülü Haber) PİLOT: "ÇOK FAZLA KUŞ VAR"
DHA YURT- Muharrem İnce: 'evet' dersen Suriyeliler başına bela olacak , bir gecede vatandaşlık verecekler (1) 
Türkiye tatili Rusya’da açık ara liderliğini koruyor
(Görüntülü Haber) Çinli bilim adamları telefonlardaki ısınma problemini çözdü
Yazarlar
Dr. Kazım Kılınç
Global pazarlarda büyük fırsatlar...
Kemal Çiftçi
Yeter, söz milletin!
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Nürnberg ve Münih’te 110 bini aşkın Türk vatandaşı oy kullandı
Karagümrük'te uyuşturucu satıcılarına baskın
Polisten sürücülere, pirinç, çikolata, leblebi ikramı
Kar ve fırtınaya karşı 23 dağcı Süphan Dağı'na  zirve yaptı
İtalya, polis işkencesi görenlere tazminat ödeyecek
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket

astropay

bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=