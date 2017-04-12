DHA YURT BÜLTENİ-16

Eski belediye başkanını bacağından vurdu

Eski belediye başkanını bacağından vurdu

KOCAELİ Körfez Belediyesi eski Başkanı Yunus Pehlivan aralarında husumet bulunan Y.E. tarafından tabanca ile ateş edilerek bacağından vuruldu.

Olay, İzmit'te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otoparkında meydana geldi. Körfez Belediyesi eski Başkanı Ak Partili Yunus Pehlivan ile aralarında husumet bulunan Y.E ile otopark içerisinde tartıştı. Y.E. üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak Yunus Pehlivan'ın bacağına ateş etti. Sol bacağına isabet eden bir kurşunla yaralanan Yunus Pehlivan yere yığıldı. Y.E. otoparka geldiği 41 SP 145 plakalı otomobili ile olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar polisi ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan Yunus Pehlivan'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Yunus Pehlivan tedavi altına alındı. Polis olay yerinden kaçan Y.E'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralanan Yunus Pehlivan'ın ambulansa bındirilmesi

-Pehlivan'ın hastaneye kaldırılması

HABER: Faruk KIYAK-KAMERA:Orhan UZUN/KOCAELİ,(DHA)

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FETÖ'den tutuklanan subayın öğretmen eşine gözaltı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen yıl tutuklanan Kurmay Binbaşı Y.R.'nin öğretmen eşi 36 yaşındaki H.R. (Hatice Recber), FETÖ mensubu olduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis ekipleri, bugün saat 16.00'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan H.R.'yi evinde yakaladı. Marmaris İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmenken açığa alınan H.R.'nin ev ve otomobilinde arama yapıldı. Bilgisayar, cep telefonları, çeşitli belge ve kitaplara el konuldu. Gözaltına alınan H.R., emniyete götürüldü. H.R.'nin kocasının, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görev yaparken 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddiasıyla açığa alınan ve 27 Aralık 2016'da yakalanarak gönderildiği Ankara'da, sevk edildiği adliyede tutuklanan Kurmay Binbaşı Y.R. olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sağlık kontrolüne getirilen H.R.'den görüntü



Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Muharrem İnce: 'evet' dersen Suriyeliler başına bela olacak bir gecede vatandaşlık verecekler (1)

"DERDİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN DEĞİL DEVLETİ VER DİYORLAR 'HAYIR' DİYECEĞİZ"

"'EVET' DERSEN BİLAL OĞLAN 'HAYIR' DERSEN SENİN OĞLAN KAZANACAK"

"ANAYASA OYLAMASINDA AÇIK OY KULLANANLARIN HEPSİ FETÖ'CÜ"

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Bilecik'te konuştu. İnce, "Bizim derdimiz Recep Tayyip Erdoğan değil. Recep Tayyip Erdoğan bir fani bugün var yarın yok. Bu yetkiyi kime vereceğimiz ile ilgileniyoruz. Tapuyu istiyor senden. Bunun adı tek adama kıyak demokrasiye tuzaktır. Bana devleti ver diyorlar devleti. Hayır diyeceğiz hep birlikte. 'Evet' dersen Bilal oğlan 'hayır' dersen senin oğlan kazanacak. Evet' dersen Suriyeliler başına bela olacak bir gecede vatandaşlık verecekler. Anayasa oylamasında açık oy kullananların hepsi FETÖ'cü" dedi. Yeni anaya ve referanduma ilişkin İnce, "Bizim derdimiz Recep Tayyip Erdoğan değil. Recep Tayyip Erdoğan bir fani bugün var yarın yok. Bu yetkiyi kime vereceğimiz ile ilgileniyoruz. Sen AK Partili isen seçimde gider partine oyunu verirsin. Ama tapuyu verme. Tapuyu istiyor senden. Bunun adı tek adama kıyak demokrasiye tuzaktır. Bana devleti ver diyorlar devleti. Hayır diyeceğiz hep birlikte. Bu devletin bütün anahtarlarını bir kişiye verirsek bir gün anahtarları kaybederse kapıda kalırız. Yeni anayasada kimseye bir şey yok. Bir kişiye bir şey var. Her şey onun olacak" diye konuştu.

"EVET' DERSEN BİLAL OĞLAN 'HAYIR' DERSEN SENİN OĞLAN KAZANACAK"

İnce, "'Evet' dersen Bilal oğlan 'hayır' dersen senin oğlan kazanacak. 'Evet' dersen, tek adamın tahtı. 'Hayır' dersen, bu milletin bahtı gülecek" dedi.

EVET' DERSEN SURİYELİLER BAŞINA BELA OLACAK BİR GECEDE VATANDAŞLIK VERECEKLER"

İnce, "'Evet' dersen Suriyeliler başına bela olacak. 3 buçuk milyon Suriyeliye bir gecede vatandaşlık verecekler. 30 milyar dolar paramız gitti. İçim sızlıyor. Benim memleketimin evlatları sınavla üniversiteye giriyor. Utanmazlar Suriyelilerin çocuklarını nasıl sınavsız alıyorsunuz?" diye konuştu.

"DÜN MİLLİYETÇİLİĞİ AYAKLAR ALTINA ALIYORDUN DAHA YENİ Mİ AKLINA GELDİ TÜRKEŞ?"

İnce, "Türkeş'in mezarını ziyaret ediyor. Daha dün Milliyetçiliği ayaklar altına alıyordun daha yeni mi aklına geldi Türkeş? Ülkücüler de bunu yiyecekti. Hiç sanmıyorum valla" dedi.

"ANKARA'DA BİR DEDİKODU VAR; 'EVET' ÇIKARSA 300 BİN MEMURU TASFİYE EDECEKLER"

İnce, "Ankara'da bir dedikodu var; 'Evet' çıkarsa 300 bin memuru tasfiye edecekler. Ankara kulislerinde bu dedikodu geziyor" dedi.

"ANAYASA OYLAMASINDA AÇIK OY KULLANANLARIN HEPSİ FETÖ'CÜ"

İnce, "FETÖ'cü milletvekili yok mu? Anayasa oylamasında bazı AKP milletvekilleri açık oy kullandı. Açık oy kullananların hepsi FETÖ'cü" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İnce'nin konuşması

-Detaylar

Haber: BİLECİK,(DHA)

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Fethiye'de tarım fuarı kapılarını açtı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde bu yıl 7'incisi düzenlenen Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı açıldı.

Marmaris Fuarcılık (MARFO) tarafından organize Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı, Çamköy Mahallesi'ndeki Çamköy Kapalı Pazaryeri'nde açıdı. 5 bini kapalı, 6 bin metrekare alan üzerine kurululan fuarda, 120 firmanın stant açtı. Sera ekipmanları, tarım teknolojileri ve sulama sistemlerinin yanı sıra fide, peyzaj ve organik tarım mekanizasyonları fuarda görücüye çıktı. Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, çiftçiler ve vatandaşlar açılışa katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kapılarını açan fuarın, 15 Nisan'a kadar ücretsiz ziyaret edilebileceği belirtildi. MARFO Fuarcılık sahibi Volkan Gülcan, bütün çiftçileri fuara davet etti. Gülcan, çiftçilerin tarımda kullanabileceği tüm ekipmanları incelemenin yanı sıra, fuarda stant açan kamu kurumu temsilcilerine şikayet ve dileklerini de iletebileceğini kaydetti.

"GEÇEN YIL 60 BİN KİŞİ GEZMİŞTİ"

Turizm şehri olmalarına karşın bölge halkının en önemli geçim kaynağının tarım olduğunu vurgulayan Kaymakam Ekrem Çalık, geçen yıl fuarın 60 bin kişi tarafından gezildiğini hatırlattı. Tarımın kalkınmanın temeli olduğunu belirten Çalık, "Hollanda gibi çok küçük bir ülke dünya çapında üretim yapabiliyorsa, bizde 'tarım ülkesiyiz' diyorsak, bir durup düşünmemiz gerekiyor. Tarım tohumundan, üretimine, pazarlamasından, depolamasına ve tüketiciye ulaşmasına kadar planlanması gereken bir sektör. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi lazım ki üretici para kazansın. Şuan en önemli sorunlardan bir tanesi üretici para kazanamıyor. Belli bir fiyatın altına inildiğinde ürün tarlada, dalda kalıyor. Bunun için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor" diye konuştu. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılık alanında yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Gürün ise il nüfusunun yüzde 60'ının kırsalda, geri kalanının ise sahillerde yaşadığını söyledi. Toprak zenginliği açısından istenilen tüm bitki ve hayvanları yetiştirme imkanına sahip olduklarını aktaran Gürün şöyle konuştu; "Köyden kente değil, ideal olan kentten köye göçüşü teşvik etmemiz ve gençlerimizi tarımla uğraştıkları takdirde hayat standartlarını yükselteceği ve çok rahat geçinebileceği gelire kavuşturmamız gerekiyor. Bu Muğla'da ve bütün Türkiye'de yapılmalı. Tarım politikalarımızı gözden geçirmeliyiz. Ana ürünlerde hiçbir ithal ürününe ihtiyacımız yok. Ancak biz ithal ediyoruz. İhraç etmemiz lazım"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açılış kurdelesinin kesilmesi

- Fuar alanından görüntüler

- Fuarı gezen vatandaşların görüntüsü

- Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün konuşması

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)