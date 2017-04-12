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DHA YURT- Muharrem İnce: 'evet' dersen Suriyeliler başına bela olacak , bir gecede vatandaşlık verecekler (1) 

12 Nisan 2017 19:31

 

 

"DERDİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN DEĞİL DEVLETİ VER DİYORLAR 'HAYIR' DİYECEĞİZ" 

"'EVET' DERSEN BİLAL OĞLAN 'HAYIR' DERSEN SENİN OĞLAN KAZANACAK"

"ANAYASA OYLAMASINDA  AÇIK OY KULLANANLARIN HEPSİ FETÖ'CÜ" 

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Bilecik'te konuştu. İnce, "Bizim derdimiz Recep Tayyip Erdoğan değil. Recep Tayyip Erdoğan bir fani bugün var yarın yok. Bu yetkiyi kime vereceğimiz ile ilgileniyoruz. Tapuyu istiyor senden. Bunun adı tek adama kıyak demokrasiye tuzaktır. Bana devleti ver diyorlar devleti. Hayır diyeceğiz hep birlikte. 'Evet' dersen Bilal oğlan 'hayır' dersen senin oğlan kazanacak. Evet' dersen Suriyeliler başına bela olacak  bir gecede vatandaşlık verecekler. Anayasa oylamasında  açık oy kullananların hepsi FETÖ'cü" dedi.  Yeni anaya ve referanduma ilişkin İnce, "Bizim derdimiz Recep Tayyip Erdoğan değil. Recep Tayyip Erdoğan bir fani bugün var yarın yok. Bu yetkiyi kime vereceğimiz ile ilgileniyoruz. Sen AK Partili isen seçimde gider partine oyunu verirsin. Ama tapuyu verme. Tapuyu istiyor senden. Bunun adı tek adama kıyak demokrasiye tuzaktır. Bana devleti ver diyorlar devleti. Hayır diyeceğiz hep birlikte. Bu devletin bütün anahtarlarını bir kişiye verirsek bir gün anahtarları kaybederse kapıda kalırız. Yeni anayasada kimseye bir şey yok. Bir kişiye bir şey var. Her şey onun olacak" diye konuştu.  
"EVET' DERSEN BİLAL OĞLAN 'HAYIR' DERSEN SENİN OĞLAN KAZANACAK" 
İnce, "'Evet' dersen Bilal oğlan 'hayır' dersen senin oğlan kazanacak. 'Evet' dersen, tek adamın tahtı. 'Hayır' dersen, bu milletin bahtı gülecek" dedi. 
EVET' DERSEN SURİYELİLER BAŞINA BELA OLACAK  BİR GECEDE VATANDAŞLIK VERECEKLER" 
İnce, "'Evet' dersen Suriyeliler başına bela olacak. 3 buçuk milyon Suriyeliye bir gecede vatandaşlık verecekler. 30 milyar dolar paramız gitti. İçim sızlıyor. Benim memleketimin evlatları sınavla üniversiteye giriyor. Utanmazlar Suriyelilerin çocuklarını nasıl sınavsız alıyorsunuz?" diye konuştu. 
"DÜN MİLLİYETÇİLİĞİ AYAKLAR ALTINA ALIYORDUN DAHA YENİ Mİ AKLINA GELDİ TÜRKEŞ?" 
İnce, "Türkeş'in mezarını ziyaret ediyor. Daha dün Milliyetçiliği ayaklar altına alıyordun daha yeni mi aklına geldi Türkeş? Ülkücüler de bunu yiyecekti. Hiç sanmıyorum valla" dedi. 
 "ANKARA'DA BİR DEDİKODU VAR; 'EVET' ÇIKARSA 300 BİN MEMURU TASFİYE  EDECEKLER"  
İnce, "Ankara'da bir dedikodu var; 'Evet' çıkarsa 300 bin memuru tasfiye  edecekler. Ankara kulislerinde bu dedikodu geziyor" dedi. 
"ANAYASA OYLAMASINDA  AÇIK OY KULLANANLARIN HEPSİ FETÖ'CÜ" 
İnce, "FETÖ'cü milletvekili yok mu? Anayasa oylamasında bazı AKP milletvekilleri açık oy kullandı. Açık oy kullananların hepsi FETÖ'cü" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
-İnce'nin konuşması 
-Detaylar 

Haber: BİLECİK,(DHA) 


 

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