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Türkiye tatili Rusya’da açık ara liderliğini koruyor

12 Nisan 2017 19:30

Moskova, 12 Nisan, (DHA) - Rusya'nın charter seferlerini durdurma ihtimaline yönelik iddialara rağmen, Türkiye’nin Rusya’da turistlerin bir numaralı tatil seçeneği olmaya devam ettiği

Moskova, 12 Nisan, (DHA) - Rusya'nın charter seferlerini durdurma ihtimaline yönelik iddialara rağmen, Türkiye’nin Rusya’da turistlerin bir numaralı tatil seçeneği olmaya devam ettiği bildirildi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, Rusya’da yapılan tatil rezervasyonlarının yüzde 50’sinin Türkiye’ye yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya’nın charter seferlerini tekrar durdurabileceğine yönelik geçtiğimiz günlerde basına yansıyan iddiaların, Türkiye’ye yönelik ilgide önemli bir değişikliğe sebep olmadığı vurgulanırken, söz konusu iddialar sonrasında Türkiye tatilini değiştirmek isteyenlerin çok düşük bir seviyede kaldığı kaydedildi.

Rus medyasına geçtiğimiz günlerde yansıyan bazı haberlerde, Rusya Federal Hava Ulaşımı Kurumu’nun, ülkedeki havayolu şirketlerine Türkiye’ye charter uçuşlarının askıya alınabileceği uyarısı yaptığı iddia edilmişti.

5 milyon Rus turist bekleniyor

Charter seferlerini durdurma iddialara yönelik Rusya’dan resmi bir açıklama yapılmazken, uzmanlar bu yıl Türkiye’yi 5 milyon Rus turistin ziyaret etmesini bekliyor.

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