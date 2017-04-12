Gaziantepspor- Gençlerbirliği: 0-1

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, (DHA)

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, (DHA)

STAT: Gaziantep Stadyumu

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xxx), Esat Sancaktar (xxx), Süleyman Özay(xxx)

GAZİANTEPSPOR: Gökhan (xx)- Pedroso (xxx), Abdulkadir (xx), Orkan (xx) (Dk.67 Kangwa x), İlhan (xx), Reis (xx), Barış (xxx), Sefa (xx) (Dk.67 Angan x), Fatau (xx), Musa (xxx), Ghilas (xx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf (xxx)- Ahmet (xxx), Uğur (xxx), Serdar (xxx), Vedat (xxx), Luccas (xxx), Palisevich (xx), Aydın (xx) (Dk.46 Matei xx), Selçuk (xx) (Dk.77 Baruffi), Kamal (xx) (Dk.61 Ferhat xx), Abdulrahman (xxx)

GOL: Dk.70 Serdar (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: İlhan, Ghilas, Fatau (Gaziantepspor), Aydın, Palisevich (Gençlerbirliği)



SPOR Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenen karşılaşmada Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.

25'inci dakikada ceza sahası yakınında Orkan'ın serbest vuruşunda top, kale önünde savunma tarafından uzaklaştırıldı.

31'inci dakikada Sefa'nın ara pasıyla topla buluşan İlhan'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hopf tarafından uzaklaştırıldı.

49'uncu dakikada Serdar'ın kullandığı serbest vuruşta top az farkla kalenin üzerinden auta çıktı.

58'inci dakikada Orkan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Hopf, topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Fatau'nun bekletmeden gelişine vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

70'nci dakikada Uğur'un sol çaprazda ortasıyla topla buluşan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

83'üncü dakikada ev sahibi takımın serbest vuruşunda Abdülkadir'in dokunduğu topu Musa kaleye gönderdi, ancak meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı.

87'nci dakikada Barış'ın kale önüne ortasına yükselen İlhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yakınından auta çıktı.

Karşılaşma konuk takım Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI