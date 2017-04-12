Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    15°
    12 Nisan 2017 19:37
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Gaziantepspor- Gençlerbirliği: 0-1

12 Nisan 2017 19:30

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, (DHA)

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, (DHA)
STAT: Gaziantep Stadyumu
HAKEMLER: Mete Kalkavan (xxx), Esat Sancaktar (xxx), Süleyman Özay(xxx)
GAZİANTEPSPOR: Gökhan (xx)- Pedroso (xxx), Abdulkadir (xx), Orkan (xx) (Dk.67 Kangwa x), İlhan (xx), Reis (xx), Barış (xxx), Sefa (xx) (Dk.67 Angan x), Fatau (xx), Musa (xxx), Ghilas (xx)
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf (xxx)- Ahmet (xxx), Uğur (xxx), Serdar (xxx), Vedat (xxx), Luccas (xxx), Palisevich (xx), Aydın (xx) (Dk.46 Matei xx), Selçuk (xx) (Dk.77 Baruffi), Kamal (xx) (Dk.61 Ferhat xx), Abdulrahman (xxx)
GOL: Dk.70 Serdar (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: İlhan, Ghilas, Fatau (Gaziantepspor), Aydın, Palisevich (Gençlerbirliği)

SPOR Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenen karşılaşmada Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.
25'inci dakikada ceza sahası yakınında Orkan'ın serbest vuruşunda top, kale önünde savunma tarafından uzaklaştırıldı.
31'inci dakikada Sefa'nın ara pasıyla topla buluşan İlhan'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hopf tarafından uzaklaştırıldı.
49'uncu dakikada Serdar'ın kullandığı serbest vuruşta top az farkla kalenin üzerinden auta çıktı.
58'inci dakikada Orkan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Hopf, topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Fatau'nun bekletmeden gelişine vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.
70'nci dakikada Uğur'un sol çaprazda ortasıyla topla buluşan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
83'üncü dakikada ev sahibi takımın serbest vuruşunda Abdülkadir'in dokunduğu topu Musa kaleye gönderdi, ancak meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı.
87'nci dakikada Barış'ın kale önüne ortasına yükselen İlhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yakınından auta çıktı.
Karşılaşma konuk takım Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

(Görüntülü Haber) Adana'da 15 DEAŞ şüphelisi adliyede
Mersin'deki bombalı saldırının 18 şüphelisi adliyede (2)
Eski belediye başkanını bacağından vurdu
Fethiye'de tarım fuarı kapılarını açtı
(Görüntülü Haber) Pervari'deki çocuklar için Kutup Maratonu'nda koştu
Yatalak hastayı alevlerin arasından komşuları kurtardı
DHA YURT BÜLTENİ-16
(Görüntülü Haber) PİLOT: "ÇOK FAZLA KUŞ VAR"
DHA YURT- Muharrem İnce: 'evet' dersen Suriyeliler başına bela olacak , bir gecede vatandaşlık verecekler (1) 
Türkiye tatili Rusya’da açık ara liderliğini koruyor
Yazarlar
Dr. Kazım Kılınç
Global pazarlarda büyük fırsatlar...
Kemal Çiftçi
Yeter, söz milletin!
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Nürnberg ve Münih’te 110 bini aşkın Türk vatandaşı oy kullandı
Karagümrük'te uyuşturucu satıcılarına baskın
Polisten sürücülere, pirinç, çikolata, leblebi ikramı
Kar ve fırtınaya karşı 23 dağcı Süphan Dağı'na  zirve yaptı
İtalya, polis işkencesi görenlere tazminat ödeyecek
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket

astropay

bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=