Organlarıyla 3 kişiye umut olacak

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 66 yaşındaki Abdullah Yıldırımoğlu, organlarıyla

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 66 yaşındaki Abdullah Yıldırımoğlu, organlarıyla 3 kişiye hayat verecek.

İki gün önce beyin kanaması geçiren Abdullah Yıldırımoğlu, ailesi tarafından özel Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yıldırımoğlu'nun dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Yıldırımoğlu'nun organları ailesinin isteği üzerine bağışlandı. Yapılan operasyonla Yıldırımoğlu'nun iki böbreği ve karaciğeri alındı. Sol böbrek Necmettin Erbakan Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, sağ böbrek Antalya Medical Park Hastanesi'ne, karaciğer ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmek üzere gönderildi.

Farabi Hastanesi Başhekim Yardımcısı İlker Yiğit yaptığı açıklamada, "Hastamız İki gün önce beyin kanaması geçirmesi üzerine hastanemiz acil servisine getirildi. Hasta burada tekrar hayata döndürüldü. Daha sonra iki gün yoğun bakımda kaldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşti. Aile, yapılan görüşme sonucunda organları bağışlama kararı aldı. Hasta yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Başka canlara can katarak güzel şeylere vesile oldukları için kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

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