Uçakta sigara içti karakolluk oldu

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- TAHRAN-İstanbul seferini yapan ATA Airlines'e ait uçakta bir yolcu sigara içince yolcular tepki gösterdi. Bunun üzerine sigara içen yolcu polis tarafından

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- TAHRAN-İstanbul seferini yapan ATA Airlines'e ait uçakta bir yolcu sigara içince yolcular tepki gösterdi. Bunun üzerine sigara içen yolcu polis tarafından uçaktan indirildi.

Edinilen bilgiye göre; ATA Airlines'e ait İ3-5403 kuyruk tescilli Airbus A320 tipi yolcu uçağı İstanbul seferini yapmak üzere İran'ın başkenti Tahran'dan havalandı. Bir süre sonra uçakta bulunan bir yolcu sigara içmeye başladı. Diğer yolcuların tepkisi üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek park yerine polis ekiplerinin gelmesini istedi. Uçak saat 21.59'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaparken, sigara içen yolcu polis tarafından uçaktan indirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



