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Batman'da otomobile pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

13 Nisan 2017 00:42

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN'da kimliği belirsiz kişilerce bir otomobile pompalı tüfeklerle düzenlenen saldırıda 30 yaşındaki Süleyman Gültekin öldü, yanındaki 26

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN'da kimliği belirsiz kişilerce bir otomobile pompalı tüfeklerle düzenlenen saldırıda 30 yaşındaki Süleyman Gültekin öldü, yanındaki 26 yaşındaki S.G. adlı kadın ise ağır yaralandı.
Olay, saat 21.30 sıralarında,Batman- Kozluk karayolu Gazi YİBO yakınlarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, hareket halindeki Süleyman Gültekin yönetimindeki 35 GD 7427 plakalı otomobile pompalı tüfeklerle ateş açtı. Saldırıda Gültekin olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki S.G. adlı kadın ise ağır yaralandı.
Saldırganlar kaçarken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.G., ambulansla kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Süleyman Gültekin'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

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