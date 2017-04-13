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TEM OTOYOLU'NDAN YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞINCA HAYATINI KAYBETTİ

13 Nisan 2017 08:07

*TEM otoyolunu kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya bir otomobil çarptı.

*TEM otoyolunu kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya bir otomobil çarptı.

*Savrulan yayanın üzerinden 3 araç daha geçti. Üzerinden kimlik çıkmayan yaya feci şekilde hayatını kaybetti.

*Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafikte aksamalar yaşandı.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Kaza saat 06.45 sıralarında TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevki Ankara istikametinde meydana geldi. TEM otoyolunu kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye 34 FT 2202 plakalı otomobil çarptı. Peşinden gelen 3 otomobil daha yayanın üzerinden geçti.  Kazayı gören diger sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

4 aracın karıştığı kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafikte aksamalar yaşandı. Polis ekipleri kazaya karışan sürücüleri gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazaya karışan 4 otomobilde ise şans eseri yaralanan olmadı. Otomobiller çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Cesetten görüntü

-Polis ekipleri

-İnceleme yapmaları

-Kazaya karışan araçlar

-Bir araç sürücüsü ile röp

-Trafikten görüntü

-Detaylar

 

 

 

 

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