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Adana'da terör operasyonu: 13 gözaltı

13 Nisan 2017 08:31

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan ve korsan gösterilere katılanlara yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan ve korsan gösterilere katılanlara yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. 
Sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlarda bulunup, korsan gösterilere katılan kişilerin adreslerini tespit eden Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet şubeleri ve polis merkezi ekiplerinin desteğiyle çok sayıda eve baskın yapan TEM ekipleri, 13 kişiyi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

FOTOĞRAFLI

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