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Yumurta üretimi yıllık yüzde 4.7 artışla 1.5 milyara çıktı

13 Nisan 2017 11:10

İstanbul, 13 Nisan (DHA) – Şubat ayında tavuk yumurtası üretimi, aylık bazda yüzde 6.3 azalış ve yıllık bazda ise yüzde 4.7 artışla 1.5 milyar adete yükseldi.

İstanbul, 13 Nisan (DHA) – Şubat ayında tavuk yumurtası üretimi, aylık bazda yüzde 6.3 azalış ve yıllık bazda ise yüzde 4.7 artışla 1.5 milyar adete yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Şubat'ta kesilen tavuk sayısı da aylık bazda yüzde 5.0 azalış ve yıllık bazda yüzde 3.6 artışla 89 milyona yükseldi. Aynı dönemde kesilen hindi sayısı da, aylık yüzde 7.4 ve yıllık yüzde 12.4 azalışla 252 bin adete düştü.

Kesilen tavuklardan üretilen eti miktarı 154 bin 523 ton, hindilerden üretilen hindi eti miktarı ise 2 bin 422 ton oldu. Tavuk eti üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4.4 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.2 arttı. Şubat ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 13.3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.6 arttı.

(Grafik)

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