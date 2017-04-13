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(Görüntülü Haber) PTT ve Vakıf Katılım arasında para transferi anlaşması

13 Nisan 2017 13:27

Gülseli KENARLI - Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) PTT ve Vakıf Katılım'ın para transferi konusunda iş birliği yaptığı “ParaPosta"nın imza töreni yapıldı.

Gülseli KENARLI - Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) PTT ve Vakıf Katılım'ın para transferi konusunda iş birliği yaptığı “ParaPosta"nın imza töreni yapıldı.İstanbul'daki basın toplantısına PTT Genel Müdürü Yusuf Bozgeyik, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Ali Güney katıldı. “PTT 'EFT' SİSTEMİNE DAHİL OLMUŞ OLUYOR"Toplantıda "ParaPosta" hakkında bilgi veren Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Ali Güney, “İmzalamış olduğumuz bu protokolle aslında PTT, 4 bin 7 yüze yakın iş yeri üzerinden bankalar arası elektronik fon transferi dediğimiz 'EFT' sistemine dahil olmuş oluyor. Türkiye'nin her yerinden, her hangi bir bankanın, her hangi bir şubesinden posta çeki hesaplarına EFT havalesi yapılabilir hale gelecek. Aynı şekilde de PTT'nin bu işyerleri üzerinden Türkiye'de her hangi bir bankanın her hangi bir şubesindeki her hangi bir hesaba çok rahat EFT işlemi yapılacak. PTT ve bizin aramızda online bir muhabirlik ilişkisi söz konusu. Burada da bizim müşterilerimiz PTT şubelerine gittiklerinde bizdeki hesapları üzerinden işlemler yapabilecekler. İlk etapta bunun dağıtım kanallarını diğer platformlarda başlangıç noktasında yokuz ama önümüzdeki dönemde bunu da geliştireceğiz" dedi. “DAHA ÇOK BİREYSEL TARAFI GELİŞTİRECEK BİR MEKANİZMA"Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş ise, “Bizim mevcut portföyümüz daha çok ticarilere yönelik. Bu taraf bireyseli güçlendirecek bir mekanizma çünkü PTT şahısların çok ciddi anlamda kullandığı bir kanal. PTT emekli promosyonları tarafında da ciddi anlaşmalar yaptılar ve bir müşteri portföyü oluştu. Emeklilere hizmet verme adına bize de bu iş birlikteliğinden dolayı bir pay düşüyor. Daha çok bireysel tarafı geliştirecek bir mekanizma" şeklinde konuştu. PTT Genel Müdürü Yusuf Bozgeyik de “İki kurumda heyecanlı bütün yöneticileriyle, bütün çalışanlarıyla. İki kurumda bu ülkeye değer koymak için ritimli bir şekilde çalışıyor. Ne yapabiliriz, nasıl ve ne kadar zamanda yapabiliriz diye düşündük. Hep birlikte büyük bir gayret ile bu işi gözdük. Çok büyük bir flörtümüz olmadı, hemen masaya oturduk" diye konuştu.ÜRÜN NASIL KULLANILACAK?PTT ve Vakıf Katılım arasında yapılan işbirliği kapsamında PTT ile bankalar arası Türk Lirası cinsinden yapılacak çift yönlü para transferleri işlemleri Vakıf Katılım'ın bankacılık altyapısının kullanılacağı ParaPosta sistemi ile kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek. PTT'de hesabı olanlar;- PTT işyerlerinden veya kurumun interaktif kanallarından Posta Çeki Hesabı veya Kredili Mevduat Hesaplarını kullanarak isme, hesaba, IBAN'a ve Kredi Kartına Türk Lirası cinsinden para gönderim hizmetinden faydalanabilecekler. PTT'de hesabı olmayanlar;- PTT İşyerlerinden nakit olarak İsme, Hesaba, IBAN'a ve Kredi Kartına TL para gönderim hizmetinden faydalanabilecektir.Sistem üzerinden yapılacak tüm işlemlerde; • Para transferlerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi veya transferin karşı banka tarafından iade edilmesi durumunda, gönderen kişinin cep telefonuna SMS ile bildirim yapılacak. - Müşteriler, Vakıf Katılım tarafından bu konuda özel olarak oluşturulan ve 7/24 hizmet verecek 0850 582 69 51 numaralı çağrı merkezini arayarak transfer işlemleri hakkında detaylı bilgi alabilecekler. Artık bankalardan PTT Posta Çeki Hesabına da para transfer edilebilecek:Vakıf Katılım ve PTT arasında yapılan işbirliği kapsamında, yurt içi bankalardan PTT'ye kolay ve hızlı bir şekilde Türk Lirası cinsinden para transferi yapılabilme imkânı da getiriliyor. Yurt içi bankalardan, Vakıf Katılım'ın Merkez Bankası nezdinde tanımlayacağı PTT işyerine gönderilecek Türk Lirası cinsinden transferler, online olarak müşterilerin PTT'deki Posta Çeki Hesaplarına aktarılacak. PTT'de hesabı olmayanlar ise PTT'ye gönderilecek isme Türk Lirası cinsinden para transferlerini, PTT işyerlerinden nakit olarak çekebilecekler. Anlaşma kapsamında Vakıf Katılım müşterilerine, internet ve mobil şubeleri için tasarlanan “PTT Transfer Menüsü" ile hızlı bir şekilde PTT'ye para transferi yapma imkânı da sunuluyor.

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