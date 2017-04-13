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16 Nisan referandumu için yurt dışında kullanılan oyların tasnif işlemi başladı

13 Nisan 2017 13:25

Tahsin GÜNER - Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA) - 16 Nisan referandumu için yurt dışında kullanılan oylar, Ankara'daki ATO Kongre Merkezi'nde toplanarak tasnif işlemine başlandı.

Tahsin GÜNER - Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA) - 16 Nisan referandumu için yurt dışında kullanılan oylar, Ankara'daki ATO Kongre Merkezi'nde toplanarak tasnif işlemine başlandı. Kulanıldıkları illere göre ayrılan oylar ülke geneliyle eş zamanlı olarak oy kullanma işleminin tamamlanacağı 16 Nisan akşamında sayılmaya başlanacağı belirtildi.

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