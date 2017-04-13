Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    13 Nisan 2017 13:37
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

(Görüntülü Haber) Bakan Akdağ'dan Rusya'ya 'sarin gazı' yanıtı: Biz vazifemizi yerine getirdik

13 Nisan 2017 13:33

Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA) - SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, "İdlib'te sarin gazı kullanıldığı kesin" açıklaması üzerine Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Mariya Zaharova'nın "Kimyasal silah konusu uluslararası kuruluşların yetkisinde. Türkiye Sağlık Bakanlığı bu konuya dahil olmamalı" sözlerine yanıt verdi. Bakan Akdağ, "Biz vazifemizi yerine getirdik" dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Mariya Zaharova, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın "İdlib'te sarin gazı kullanıldığı kesinleşti" açıklaması hakkında "Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın sezon öncesi denizde bakteri olup olmadığına ilişkin analiz yapması, gıda ürünlerinin kalitesini denetlemesi gerek. Kimyasal silah konusu ise, ilgili uluslararası kuruluşların yetkisinde. Ne Türkiye Sağlık Bakanlığı ne de başka bir ülkenin Sağlık Bakanlığı bu konuya dahil olmamalı" demişti.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu ziyaret eden Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova'nın açıklamasını değerlendirdi. Recep Akdağ, bu konuda şunları söyledi:"Ben basından duydum, inşallah söylememiştir. Böyle bir gaflette bulunmamıştır. Çünkü basından duyduğumuz için gerçekten kullanmış mı bu sözleri bilemem. Biz Türkiye olarak zalimce, vahşice saldırıdan sonra kucak açtığımız Suriyeli kardeşlerimizin tedavilerini yaptık. Tedavilerini yaparken içlerinden hayatlarını kaybedenler oldu. Bu işleri hiç bilmeyenler bile şunu bilirler. Bir sağlık kuruluşu hastalarını aldığı zaman ya da vefat edenleri aldığı zaman, bunu adli tabiplikle birlikte değerlendirir, meselenin adını koyar, koymak zorundadır. Vazifesidir. Dolayısıyla biz bu vazifeyi yerine getirdik. Bu vazifeyi yerine getirmemiz ve hızlı biçimde yerine getirmemiz gerekiyordu. Ayrıca hem dünya sağlık örgütünden hem de kimyasal silahları yasaklama örgütünden gözlemcileri de çağırdık. Bunu dünyanın bir an önce bilmesi, öğrenmesi ve tedbir alması gerekiyor. Biz de elimizden gelen en hızlı biçimde yaptığımı içinde çok mutluyuz."AKDAĞ: İBRAHİM ERKAL'IN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYORSağlık Bakanı Recep Akdağ, beyin kanaması geçiren ve ameliyat edilen ünlü sarkıcı İbrahim Erkal'ın sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Bakan Recep Akdağ, "Bu sabah İbrahim Erkal kardeşimle ilgili malumat aldık. Dün de görüşmüştüm başhekimle. Maalesef durumu ciddiyetini muhafaza ediyor. Her hangi bir olumlu yöne doğru hastalığında gitme eğilimi yok. Arkadaşlarımız gayret ediyorlar" diye konuştu.

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Muş'ta PKK operasyonunda 5 tutuklama
Ağılındaki 30 koyunu çalındı
Destici: Cumhuriyet güçlenerek devam edecek
Ak Partili Sorgun: Dautoğlu 316 milletvekilimizen biridir
Bakan'dan Kayserispor'a destek ziyareti: Nazara mı geldiniz?
(Görüntülü Haber) CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gönen'de konuştu 3
(Görüntülü Haber) CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gönen'de konuştu 2
DHA İSTANBUL - ADLİYEDE, TUTUKLU AVUKATLARA DESTEK EYLEMİ 
(Görüntülü Haber) CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gönen'de konuştu 1
(Görüntülü Haber) PTT ve Vakıf Katılım arasında para transferi anlaşması
Yazarlar
Dr. Kazım Kılınç
Global pazarlarda büyük fırsatlar...
Kemal Çiftçi
Yeter, söz milletin!
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Polisten sürücülere, pirinç, çikolata, leblebi ikramı
Evet kampanyasında çiçek izdihamı
Nürnberg ve Münih’te 110 bini aşkın Türk vatandaşı oy kullandı
Karagümrük'te uyuşturucu satıcılarına baskın
Kar ve fırtınaya karşı 23 dağcı Süphan Dağı'na  zirve yaptı
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    04:4906:2213:1216:5119:5021:14
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket

astropay

bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=