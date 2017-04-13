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Ağılındaki 30 koyunu çalındı

13 Nisan 2017 13:33

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA) -  ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'ne bağlı Karainebeyli Köyü'nde çiftçilik yapan 22 yaşındaki Kemal Kahyaoğlu'nun 30 koyunu çalındı.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA) -  ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'ne bağlı Karainebeyli Köyü'nde çiftçilik yapan 22 yaşındaki Kemal Kahyaoğlu'nun 30 koyunu çalındı. Jandarma, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Gelibolu'nun Karainebeyli Köyü'nde çiftçilik yapan Kemal Kahyaoğlu, aldığı 2 koyunla hayvancılığa başladı, 2 yılda koyun sayısını 30'a çıkardı. Kahyaoğlu, dün gece kuzuların anneleri tarafından emzirilmelerini sağlamak için ağılına gitti. Ardından evine dönen Kahyaoğlu, bu sabah ağılın kapısını açık gören komşularının haber vermesi üzerine koyunlarının çalındığı farkedip, şoke oldu. Soluğu jandarmada alan Kahyaoğlu, durumu bildirip, şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
'GELECEĞİMİ DE ÇALDILAR'
Koyunları çalınan Kemal Kahyaoğlu, "Koyun sahibi olabilmek için ne kredi ne de destek aldım. Amelelik yaparak kazandığım parayla tek tek koyun topladım. Gelecek için planlarım vardı. Askerliğimi bitirdim, işlerimi biraz daha düzene koyduktan sonra evliliği düşünüyordum. Bu hainliği yapanlar sadece koyunlarımı değil hayallerimi ve geleceğimi de çaldılar. Bu kişilerin bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

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