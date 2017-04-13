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Destici: Cumhuriyet güçlenerek devam edecek

13 Nisan 2017 13:31

Saadet YÖRÜKÇÜ/ ESKİŞEHİR,(DHA)- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şimdi diyor ya Kılıçdaroğlu 'Rejim değişiyor' diyor. Eğer senin rejim değişikliğinden anladığın 28 Şubat

Saadet YÖRÜKÇÜ/ ESKİŞEHİR,(DHA)- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şimdi diyor ya Kılıçdaroğlu 'Rejim değişiyor' diyor. Eğer senin rejim değişikliğinden anladığın 28 Şubat rejimi ise, evet bu değişiyor ve ben de bunu destekliyorum. Ama rejim değişikliğinden kastedilen cumhuriyetse, cumhuriyet tam da cumhurun egemenliği altında güçlenerek devam edecek" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Eskişehir'deki Şahin Park Otel'te sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle biraraya geldi. Destici burada yaptığı konuşmada 3 gün sonra referandum yapılacağını belirterek Evet ve Hayır tercihinde bulunanlara Yunus Emre'nin hoşgörüsü, Mevlana'nın sevgisi ile baktıklarını söyledi. BBP olarak kendilerinin Evet diyeceklerini ifade eden Destici, "Biz Büyük Birlik Partisi olarak evet tercihinde bulunmuş bir siyasi partiyiz ve dolayısıyla da evetin milletimiz için, devletimiz için, ülkemiz için ve şahıslarımız için daha doğru olduğunu milletimize anlatmanın da bizim üzerimizde bir yükümlülük olduğun da bilincindeyiz" dedi.
Geçmişte milletvekillerini istifa ederek hükümeti düşürdüklerini anlatan Mustafa Destici, "Yeni sistemde parlamentoda bir partiden 20 milletvekili istifa etmiş ya da kabineden 3 bakan istifa ettirip hükümeti düşüremeyecekler. Şimdi diyor ya Kılıçdaroğlu 'Rejim değişiyor' diyor. Eğer senin rejim değişikliğinden anladığın 28 Şubat rejimi ise, Refahyol'u yıkan rejimse, başörtü zulümlerini bu ülkeye yaşatan rejimse evet bu değişiyor ve ben de bunu destekliyorum. Ama rejim değişikliğinden kastedilen cumhuriyetse, Cumhuriyet tam da cumhurun egemenliği altında devam edecek, güçlenerek devam edecek. Bunu milletimizin de bu farkı iyi bilmesi rejim elden gidiyor, cumhuriyet elden gidiyor tantanalarına prim vermemesi lazım" dedi.
Destici konuşmasını "Biz Büyük Birlik Partisi olarak evet diyoruz. Ve inanıyoruz ki inşallah 16 Nisan'da sandıktan evet çıkacak ve ülkemiz devletimizi milletimiz bu darbe anayasasından darbe ürünü olan bu mevcut sistemden kurtulacak" diye tamamladı.

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