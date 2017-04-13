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Ak Partili Sorgun: Dautoğlu 316 milletvekilimizen biridir

13 Nisan 2017 13:31

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA) - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın,  Başbakan Binali Yıldırım ile

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA) - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın,  Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte yarın Konya’da yapacağı mitingi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
Hazırlıkları tamamladıklarını mitingin halk buluşması' olacağını kaydeden Ahmet Sorgun,"Yarın Konya’da yapılacak olan büyük buluşmada tarihi bir buluşmadır. Cumhurbaşkanlığı sistemi burada yapılacak son mitingle mührü vurulmuş olacak. Yarın Cumhurbaşkanımızla ve başbakanımızla buluşma tarihi bir andır ve tarihi bir ana tanıklık etmedir’’ dedi.
Eski Başbakan Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nun referandum kampanyasında 'evet' için çalışmadığı bunun da vatandaşların aklında soru işareti oluşturduğu yönündeki soru üzerine Sorgun, şu yanıtı verdi:
"’Bizim Anayasa değişikliği teklifimiz 316 milletvekilimizin imzasıyla verilmiştir. Bu 316 milletvekilimizden bir tanesi de Ahmet Davutoğlu hocamızdır. 18 maddenin hem başındaki tümü üzerindeki oylamalar, hem 18 maddenin tek tek üzerindeki oylamalar ve sonundaki tamamı üzerindeki oylamalarda Ahmet hocamız hepsine gelmiş ve oyunu kullanmıştır. Kanaatini belirtmiştir. Meclis’ten çıkan rakamlar da ortadadır. Ben de milletvekillerimiz kadar Konya’ya gelip çalışamadığımı ifade ettim. Ben, milletvekillerimize ‘Ben sizi buradan görüyorum, güveniyorum. Ben diğer işlere bakıyorum’ diyorum. Onun için bugün akşam da muhtemelen Konya’ya gelecektir.’’  

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