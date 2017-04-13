Bakan'dan Kayserispor'a destek ziyareti: Nazara mı geldiniz?

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor'un son dönemdeki başarısız sonuçlarını değerlendirirken takımda görev alanların morallerini

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor'un son dönemdeki başarısız sonuçlarını değerlendirirken takımda görev alanların morallerini bozmamalarını istedi.

Anayasa değişikliği referanduma sayılı günler kala seçim bölgesinde bulunan Bakan Mehmet Özhaseki, uzun süre onursal başkanlığını yaptığı Kayserispor’a destek ziyaretinde bulundu.

Kayserispor Kadir Has Tesisleri'nde sporcular ve teknik heyetle bir araya gelen Özhaseki bütün sporcularla tek tek el sıkışırken daha sonra Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir ve Teknik Direktör Sergen Yalçın ile kameralar karşısna geçti. Kulüp Başkanı Erol Bedir, “Kulübümüzün iyi yerlere gelmesinde büyük payı olan sayın bakanımızı bugünde aramızda görmekten mutluyuz, kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

"NAZARA MI GELDİNİZ?"

Bakan Özhaseki konuşmasında, 21 boyunca Kayseri Belediye Başkanlığı, yıllarca da bu kulübün başkanlığını yaptığını anlatırken, şöyle konuştu:

"Küçük yaşta Kayserispor maçına zevkle giderdik. Büyüdük çeşitli makamlara geldik yine gitmeye çalışıyoruz. Maçlara gelemediğim zamanlar da kulağımız burada ne olup bittiğini haber alıyoruz. Sezonun ikinci yarısında güzel bir çıkış yakaladınız. Tüm Türkiye sizi konuşmaya başladı. Bundan da çok büyük bir sevinç yaşadık. Nazara mı geldiniz? Aslında insanoğluna bakıldığında da hep çıkışta değildir. Yada insan hayatı düz gitmeez. Bazen güzel günler olur bzen de insanın moralini bozucu şeyler olur. Bazen sağlıklıdır insan bazen hastalıklara yenilir. Futbolda da bu böyledir. Sürekli çıkışta olan her maçı kazanan bir takım yoktur. Bugün dünyanın en iyi takımları bile inişli çıkışlı performans sergiliyor. En basiti Bercelona’ya bakın. Önemli olan burada moral bozmamak. Kendinize olan güvenin kaybolmaması. İleriye yönelik olarak da mutlaka bir azimin içinde olunması lazım. Ben Kayserispor’un sezonun kalan maçarında bizi mutlu edeceği sonuçlar alacağına inanıyorum."

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