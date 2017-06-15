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Londra'daki yangın faciasında yaralı kurtulan Türk vatandaşı DHA'ya konuştu  (2)

15 Haziran 2017 00:07

 

 

 

TÜRK VATANDAŞI ŞENER MACİT: İTFAİYEDEKİ KADIN BİZE 'TEK ŞANSINIZ MERDİVENLERDEN AŞAGIYA İNMENİZ' DEDİ

 

Celal Sönmez / LONDRA,(DHA) - LONDRA'daki 27 katlı  binada çıkan yangında 21. katta  mahsur kalıp kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulan  Türk vatandaşı taksi şoförü Şener Macit, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Macit: " itfaiye'deki kadın bize 'tek şansınız merdivenlerden aşağıya inmeniz  kimse size ulaşamıyor' dedi. Bizim camlarda patlamaya başlayınca artık yapacak bir şey yok dedik. Üstümüze üç kova su döktük, ıslak bir havluyu burnumuza koyarak can havliyle kapıdan yangın merdivenlerine attık kendimizi. Merdiven demirlerinden tutarak aşağıya kadar geldik " dedi.

 

Londra Road'daki 27 katlı bir binada gece yarısı çıkan yangında yaralanan Kelkit Pekünlü'lü Türk vatandaşı taksi şoförü Şener Macit DHA'ya konuştu. Londra'da Royal Free Hospital'da tedaviye alınan  Şener Macit, "Binada 25 yıldır yaşıyorum, yangın başladığında biz evde oturuyorduk. Bacanağım beni telefonla aradı, aşağıda itfaiyelerin olduğunu söyledi. Sonradan bana bir fotoğraf attı, fotoğrafta alevlerin olduğunu gördüm. Koridora çıktığımızda çok fazla siyah duman ve sıcaklık olduğunu hissettim.  Tekrar içeriye koştuk, itfaiyeyi aradık ne yapmamız gerektiğini sorduk, bize kapının altına ıslak bez koyun duman içeri girmesin dedi. Yukarıya gaz maskeli itfaiyecileri gönderin bizi buradan indirsinler gaz maskesiyle dumanlardan geçelim dedik. Bizi 1 buçuk saat oyaladılar. 1 buçuk saat zarfında 3 kere dışarı çıkmayı denedik evin içine geri koştuk. Hatta bire ara kapı kapandı, asansörler çalışmıyordu. Merdivenden çıkmaya çalıştık. Tekrar eve koştuk, kapı kapandı. Kapıyı açana kadar panikledim biraz ama kapıyı el yordamıyla açmayı başardım. Çünkü karanlık hiçbir şey görünmüyor. Tekrar eve girdik evde biraz daha kaldık, itfaiyeyi aradık bu sefer itfaiye ‘deki kadın bize 'tek şansınız merdivenlerden aşağıya inmeniz  kimse size ulaşamıyor' dedi. Bizim camlarda patlamaya başlayınca artık yapacak bir şey yok dedik. Ya merdivenlerde dumandan boğulup öleceğiz, yanmaktansa iyidir dedim. Kurtuluşumuz olur diye üstümüze üç kova su döktük. Islak bir havluyu burnumuza koyarak can havliyle kapıdan yangın merdivenlerine attık kendimizi. Merdiven demirlerinden tutarak aşağıya kadar geldik. Aşağıda bir şeylerin üstüne bastık ama karanlıkta göremedik ne olduğunu. Çünkü duman ve karanlık, yumuşak insan vücudu gibi hissettim ben. " dedi.

 

"YARDIM EDEMEDİM, DURUP YARDIM ETSEYDİM BİZ DE ÖLEBİLİRDİK "

 

Şener Macit, 8. kata geldiklerinde  15 yaşında merdivenlerde baygın halde  bir kız çocuğu ile karşılaştığını ancak yardım edemediğini söyleyerek,"  8. kata geldiğimizde 15 yaşında bir kız vardı gecelikle kendini dışarıya atmış ama merdivenlerde bayılmış. Maalesef ona da yardım edemedim. Çünkü durup yardım etseydim biz de ölebilirdik. Hanımla beraber kendimizi dışarıya attık. İtfaiyeciler  bizim kafamıza kalkan tutarak binadan uzaklaştırdılar. Toplanma bölgesine getirdiler. İşte o yerde yatan kızı da battaniye ile birlikte 4 tane itfaiyeci getirdi. Durumu çok kötüydü. Orada bize oksijen verdiler ondan sonra da ambulanslara bindirip hastanelere götürdüler. Durumumuz iyi, bu kazayı atlattık.   Eşim benden fazla paniklediği için daha fazla duman yuttu. Ama atlattık. Başkonsolosumuz geldiler bizi ziyaret ettiler, çok teşekkür ediyorum. Dost akraba telefon açanlar, hastaneye gelenler ben bir kere daha yalnız olmadığımı bu topluma mensup olduğumu hissettim.  Allah hepsinden razı olsun " diye konuştu.

 

 

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