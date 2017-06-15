TBMM Başkanı Kahraman Mecliste eski ve yeni milletvekilleri onuruna iftar verdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, "FETÖ'CU HAİNLERE NE OLDU? AYLAR, YILLAR GELİP GEÇECEK. O BEKLEDİKLERİ BAHAR HİÇ GELMEYECEK"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, "FETÖ'CU HAİNLERE NE OLDU? AYLAR, YILLAR GELİP GEÇECEK. O BEKLEDİKLERİ BAHAR HİÇ GELMEYECEK"

"MECLİS KAPANMADAN BANA GÖRE İÇTÜZÜĞÜ PARLEMENTO'NUN HALLETMESİNDE BÜYÜK YARAR VAR"

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Mecliste eski ve yeni milletvekilleri onuruna iftar verdi. İftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girşimine değinerek, "FETÖ'cu hainlere ne oldu? Hepsi de cezaevelerinin demir parmaklıkları arasında günlerini geçiriyor, mahkemelerde hesap veriyorlar. Siz bakmayın onların mahkemelerde oynadıkları tiyatroya. Aylar, yıllar gelip geçecek. O bekledikleri bahar hiç gelmeyecek. Kulaklarına fısıldanan haberlerin, vaatlerin hepsinin bir yalandan ibaret olduğunu çok geçmeden anlayacaklar. Hepsini takip ediyor vakti geldiğinde gereğini yapıyoruz" dedi.

"MECLİS KAPANMADAN BANA GÖRE İÇTÜZÜĞÜ PARLEMENTO'NUN HALLETMESİNDE BÜYÜK YARAR VAR"

Erdoğan, "Artık Meclis kapanmadan bana göre içtüzüğü Parlemento'nun halletmesinde büyük yarar var. Meclis tüzüğünü değiştirmeden diğer düzenlemeleri yapmamız bir hayli zor olacaktır. Bu şu veya bu parti meselesi değildir. Verimi arttırmak için bu adımları yapmak durumundayız. Aksi takdirde hesabı millete veriririz" dedi.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE YENİ BİR DÖNEME GEÇTİK"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman yaptığı konuşmada, "Türkiye'miz 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasıyla bir anayasa değişikliği gerçekleştirdi. Yeni bir döneme geçtik. İstikrarsızlık ve müdahalelerin olmayacağı bir döneme başlangıç yaptık. Ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve bütün insanlık için hayırlı neticelere vesile olacağı inancındayım" dedi.

KAHRAMAN, MECLİSTE ESKİ VE YENİ MİLLETVEKİLLERİ ONURUNA İFTAR VERDİ

Meclis Şeref Kapısı önündeki iftara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain Aime Nyamitwe ile eski ve yeni meclis başkanları, bakanlar ve milletvekilleri katıldı.

TBMM Camisi İmam Hatibi Mehmet Göregen'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftarda dua, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından okundu. Davette, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca musiki dinletisi de sunuldu. İftarın ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa konuşmalar yaptı. TBMM Başkanı Kahraman davette yaptığı konuşmada, rahmet, mağfiret, bereket ve af ayı olan ramazan ayının hayırlara vesile olmasını, ibadetlerin makbul, duaların kabul olması dileğinde bulundu.

"TEK MİLLET, TEK VATAN, TEK BAYRAK VE TEK DEVLET PAROLASI İLE BİRLEŞTİK"

Kahraman, davete katılan başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan itimadıyla meydanları dolduran milletin tüm kuruluşlarıyla birlikte, tek yürek halinde hareket ederek darbe girişimini defettiğini belirten Kahraman, şöyle konuştu: "Tek millet, tek vatan, tek bayrak ve tek devlet parolası ile birleştik. İnanıyorum ki ortaya konan bu şuur ve ruh beraberliği darbelere son vermiştir. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Milli şairimiz Mehmet Akif, Çanakkale Şehitleri şiirinde ne diyor? 'Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, Sana aguşunu açmış, duruyor Peygamber.' Cenab-ı Hak o mübarek şehitleri cennetine dahil etmiştir."

"İSTİKRARSIZLIK VE MÜDAHALELERİN OLMAYACAĞI BİR DÖNEME BAŞLANGIÇ YAPTIK"

16 Nisan'da yapılan halk oylaması ile gerçekleştirilen anayasa değişikliğine de işaret eden Kahraman, yeni bir döneme geçildiğini vurguladı. Kahraman, "İstikrarsızlık ve müdahalelerin olmayacağı bir döneme başlangıç yaptık. Ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve bütün insanlık için hayırlı neticelere vesile olacağı inancındayım" dedi. Geçen yıl ilki yapılan iftarın bir gelenek halinde devam etmesi temennisinde bulunan Kahraman, "Şimdiden mübarek Kadir Gece'nizi ve Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyor, nice güzel günlere kavuşmamız niyazımı yineliyorum. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun" şeklinde konuştu.

Meclis Başkanı Kahraman, iftar davetinde konuklarına "Gazi Mecliste O Gece" ve Diyanet İşleri Başkanlığının prestij eserlerinden "Kırk Hadis" kitabı ile üzerinde ayet yazılı tabak hediye etti.

İftarın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Kahraman, Başbakan Yıldırım, bazı bakan ve AK Parti milletvekilleri, Kahraman'ın odasında bir süre sohbet etti.

(FOTOĞRAF)

