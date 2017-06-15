DHA YURT BÜLTENİ-20

Gökdeniz'e hüzünlü veda

Gökdeniz'e hüzünlü veda

MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, arkadaşı ile birlikte sağanak yağmurdan korunmak için girdiği çadıra yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden amatör futbol takımı oyuncusu 17 yaşındaki Muhammet Gökdeniz toprağa verildi.

Çamurhamamı Mahallesi İncirlik Mevkii'nde dün akşam arkadaşı Celil Öztürk ile birlikte hayvan otlatan amatör futbolcu Muhammet Gökdeniz, aniden bastıran sağanak yağmurdan korunmak için bölgede bulunan bir çadıra girerek beklemeye başladı. Ancak Gökdeniz ve Öztürk'ün bulunduğu çadırın üstüne yıldırım düştü. Ağır yaralanan Gökdeniz ve Öztürk, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Muhammet Gökdeniz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Celil Öztürk'ün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Gökdeniz'in cenaze namazı bugün ikindi namazının ardından Çamurhamamı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Gökdeniz'in annesi Sunay, babası Faik Gökdeniz, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek ile Gökdeniz'in futbol oynadığı Salihlispor'dan takım arkadaşları ile Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşları katıldı. Gökdeniz'in tabutunun başına özçekim yapan yakınları Gökdeniz'in tabutuna takımının formasını koydu. Talihsiz gencin cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze töreninden görüntü

- Arkadaşları dua ederken görüntü

- Cenaze namazından görüntü

- Genel ve detay görüntü

(Kj, Habera-Kamera: Ekrem Çağlar / SALİHLİ (Manisa), (DHA)

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Jandarma Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıldönümü kutlandı

ANTALYA'da, Jandarma Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıldönümü, törenle kutlandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törene, Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı ve 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yusuf Kelleli,İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Ekici, Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Törende konuşan Kurmay Albay Yusuf Kelleli, mensubu olmaktan gurur duydukları jandarma teşkilatının 178'inci yıldönümünü gururla kutladıklarını söyledi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın başarılarla dolu 178 yıllık köklü bir tarihe sahip olduğunu belirten Kelleli, "Kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız" dedi.

Açılış konuşmasının ardından törene katılan şehit ve gazi çocuklarına bisiklet hediye edildi. Çocuklara bisikletleri Vali Münir Karaloğlu, Albay Tahir Savran ve Albay Yusuf Kelleli tarafından verildi. Jandarma konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere de hediyeler verildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın girişine yapılan Türk bayrağı kaidesinin açılışının ardından jandarmanın görev sırasında kullandığı silah ve teçhizatın yer aldığı sergi gezildi. Kutlamalar, verilen iftar yemeğiyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma dışplan görüntü

Zırhlı aracın görüntüsü

Valinin tören kıtasını denetlemesi

Protokolün görüntüsü

Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Kelleli'nin konuşması

Halk oyunları gösterisi

Şehit çocuklarına bisiklet verilmesi

Başarılı personele belge verilmesi

Tören geçişi

Anıt açılışı

Detaylar

Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Dünyaca ünlü hafızlar İslahiye'de Kuran okudu

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, müftülük tarafından organize edilen 'Dünya Hafızlarından Kur'an-ı Kerim ziyafeti' etkinliği düzenlendi.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa; İlçe Müftüsü Ramazan Dolu, Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Mideoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Kurulu Başkanı Yaşar Çuhadar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tanzaya'dan Musa Ramadhadi, Endonezya'dan Takdir Feriza Hasan ve Türkiye'den Osman Osmanoğlu isimli hafızlar etkinlikte Kuran okudu.

İlçe Müftüsü Ramazan Dolu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın desteğiyle düzenlenen etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Kurulu Başkanı Yaşar Çuhadar ise, yağmura rağmen Kuran dinleyenlere teşekkür ederek, "Bu, Ramazan ayında yapmış olduğumuz 13'üncü programımız. Yağmurlu bir havada, yağmurun yağmasına hiç aldırış etmeden, ıslanırız diye endişeye kapılmadan programın sonuna kadar bu kardeşlerimizi dinlediniz. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun, bu da gösteriyor ki İslahiyeli Kuran'a aşık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Demokrasi Meydanı

- Etkinliğe katılanlar

- Konuşmalar

- Hafızların Kuran okunması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Bir anlık dalgınlık yatağa bağladı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bir ay önce iki küçük çocuğunun isteği ile balkonda oyun alanı kurmak isterken elindeki alüminyum borunun, yüksek gerilim hattına değmesiyle vucudu yüzde 80 yanan iki kolunu tamamen, iki bacağını da kısmen kaybeden 36 yaşındaki Gürkan Aydınoğlu, yatağa bağlı hale geldi.

Körfez Tütünçiftlik Çamlıtepe Mahallesi İkizli Çeşme Sokak oturan ve Alüminyum doğrama ustası olan Gürkan Aydınoğlu bir ay önce iki çocuğunun isteği üzerine balkona oyun alanı kurmak istedi. Bu sırada elinde bulunan alüminyum levhanın balkonun önünden geçen yüksek gerilim hattına değdi. Gürkan ağır yaralanırken iki kolunu tamamen, iki bacağını da kısmen kaybetti. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesinde tedavi gören Aydınoğlu yatağa bağımlı hale geldi. Talihsiz olay yaşandığı sırada işyeri açmaya hazırlığında olduğunu söyleyen Aydınoğlu, "Sosyal güvencem olmadığı için sağlık masrafları ciddi bir yük oluşturdu. Gelirim olmadığı için protez alma şansımda yok.Hayırsever vatandaşların desteğine ihtiyaçları olduğunu söyleyen eşi Leyla Aydınoğlu, " Bir ptotez için yaklaşık 60 bin lira isteniyor.

Yeniden çalışmak, çocuklarına sarılıp yürümek istiyor. Bırakın protezi almayı, normal tedavi masraflarını bile yardımlarla karşılayabiliyoruz. Ne olur yetkililer bize sahip çıksınlar." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gürkan Aydınoğlu olayı anlatırken

Haber-Kamera: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)

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Kanalizasyonda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye erleri kurtarıp, sahiplendi

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde düştüğü 4 metrelik kanalizasyonda mahsur kalan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtarıp, sahiplendi.

Fırat Mahallesi'ndeki kanalizasyonda gece saatlerinde havlama sesi duyan çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, düştüğü kanalizasyonda mahsur kalan köpeği, merdivenle inerek kurtardı.

İtfaiye Müdürlüğü'ne getirilen yavru köpek, yıkanıp temizlendiken sonra beslendi. İtfaiye erleri, yavru köpeği sahiplenip besleyeceklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kanaldaki yavru köpek

- İtfaiye ekibi

- Yavru köpeğin kurtarılması

- Yıkanan yavru köpeğin süt içmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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Yakalanacağını anlayınca çaldığı aracı bırakıp kaçtı

İSTANBUL'dan çaldığı otomobille Kocaeli sınırlarına giren bir kişi polis tarafından takip edildiğini anlayınca aracı bırakıp yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı.

İstanbul'dan çaldığı 34 PRM 80 plakalı otomobil ile Kocaeli sınırına gelen bir kişi MOBESE kameralarının tespit etmesinin ardından Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracın peşine düştü. Uzun kovalamaca sonrasında şahıs D-100 Karayolu Derince mevkiinde petrol ofisine girerek aracı terk edip yaya şekilde kaçtı. İzini kaybettiren şahsın yakalanması için polis çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin çalıntı araç üzerinde araştırma yapması

-Kaçan şahsı arama çalışmaları

Haber-Kamera: Faruk KIYAK/DERİNCE(Kocaeli)(DHA)-

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Sokak ortasında gelinine vurdu

İZMİT'te iddialara göre Alattin Kanyılmaz adlı kayınpeder sokakta gelini Remziye Kanyılmaz'a iki el ateş ederek yaraladı.

Olay Yenidoğan Mahallesi Gece Sefası Sokak'ta meydana geldi. Remziye Kanyılmaz (37) ve eşi Mehdi Kanyılmaz'ın sokakta tartıştığını gören Alattin Kanyılmaz gelinine iki el ateş etti. Kurşunların biri göhsüne diğeri omuzuna isabet eden Remziye Kanyılmaz kanlar içersinde yere yığıldı. Olayı gören mahalle sakinleri polisi ve 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahelenin ardından yaralıyı ambulansla götürüldüğü Seka Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından eşi Mehdi Kanyılmaz ve kayınpederi Alattin Kanyılmaz kayıplara karıştı.

Polis kaçan Mehdi Kanyılmaz ve Alattin Kanyılmaz'ı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralının hastaneye getirilmesi

-Sedyeden indirilip acil servise alınması

--Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)(DHA)-

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Tunceli'de jandarmanın dedetör köpekleri nefes kesti

JANDARMA Teşkilatı'nın 178'nci kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'da düzenlenen etkinlikte, dedektör köpeklerin gösterileri izleyiciler arasında ilgiyle izlendi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 178'nci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen tören, Tunceli Valisi Osman Kaymak, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, Emniyet müdürü Doğu Ateş'in yanısıra kumu kurum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, jandarma olarak halkın yanında olduklarını dile getirerek, hukuk kurulları çerçevesinde görev yaptıklarını söyledi. Jandarma teşkilatının bütün bireyleri nerede olursa olsun hangi şartta olursa olsun görevlerini icra ederken kanun ve nizamların kendisine verdiği her türlü çözüm ve tedbiri hukuk düzeni içinde arama yaptığını anlatan Karataş, bugün Türkiye'de terörle mücadele alanında Jandarma her türlü zorlu şartta terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

"ARTIK ESKİDEN OLDUĞU GİBİ CEBERUT DEVLET ANLAYIŞIYLA HİZMET ETMİYORUZ"

Tümgeneral Salih Karataş'ın konuşmasının ardından söz alan Tunceli Valisi Osman Kaymak ise, devlet olarak artık eskiden olduğu gibi ceberut devlet anlayışıyla hizmet vermediklerini söyledi. Son bir yıl içerisinde özellikle Tunceli'deki terörle mücadele tarihinde belki de ilk defa bu kadar etkili sonuçlar aldıklarını anlatanr Vali Kaymak, şunları söyledi: "Terörle mücadelede ülkemizi bölmek isteyenler maalesef belli grupları kullanarak illegal yapılar içerisine girmişlerdir. Ama bizimde şahit olduğumuz şudur ki, bunlar tamamen dış destekli devletlerdir. Bir zamanlar Marksist ve Leninist olan PKK, bugün Amerika ile birlikte hareket ederek amacına ulaşmaya çalışmaktadır. Bunların artık bu halka verecek bir şeyi kalmamıştır. Halkı sindiren, halkı korkuyla, baskıyla sindirmeye çalışan PKK, artık sona yaklaşmıştır ve şunu bilmesi lazım ki biz inşallah Tunceli'de ve Türkiye'de PKK'yı tamamen etkisiz hale getirmek, onu halkın üzerinde bir baskı unsuru olmaktan çıkarmak için sonuna kadar mücadele edilecektir. Biz de arkadaşlarımızın yanındayız. O yönüyle buradan onlara sesleniyorum artık çok güçlü olan Türk ordusu, jandarması karşısında yapabileceğiniz fazla bir şeyiniz yok. Bu dağlarda pisi pisine ölüp gideceksiniz. Gelin Türk adaletine teslim olun."

Konuşmaların ardından jandarmanın terörle mücadele ve uyuşturucu alanında eğittiği uzman dedektör köpekler ile bir gösteri düzenlendi. Dedöktör köpekleri araç içine saklanan uyuşturucuyu başarıyla bulurken yere döşenen mayın ve el yapımı patlayıcıları bulumaları üzerine büyük beğeni topladılar. Köpekler ve eğitmenleri tarafından düzenlenen gösteri de törene katılanlar tarafından uzun süre alkışlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jandarma Bölge Komutanın konuşması

-Valinin konuşması

-Dedektör köpeklerin gösterisi

-Geçit töreni

-Silah sergisinin gezilmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

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HDP'li Baydemir: Demirtaş'ın tutuklamasına sessiz kalanlara biz sesiz kalmayacağız

HAKLARIN Demokratik Parti Sözcüsü Osman Baydemir, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, tutuklamayı darbe olarak ifade ederek, "Selahattin Demirtaş'ın tutuklamasına sessiz kalanlara, biz Demirtaş'ın yoldaşları olarak sesiz kalmayacağız. Hangi partiden olursa olsun bir milletvekili tutuklandığında biz buna hayır diyeceğiz" dedi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nca Sur İlçesi'nde kurulan 'Yeryüzü sofrası' iftar programına TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir, milletvekilleri Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Ziya Pir, Altan Tan, Nimmettullah Erdoğmuş, Meral Danış Beştaş, parti yöneticileri katıldı.Suriçi'ndeki Anzele Parkı önünde kurulan yüzlerce kişinin katılılmıyla kurulan yer sofrasında HDP'liler Sur halkıyla iftarını açtı.

"YARGI İKTİDAR PARTİSİNİN ADALET KOLU OLMUŞ DURUMDA"

İftarın ardından gazetecilere açıklamada bulunan HDP Parti Sözcüsü Osman Baymedir, 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadiyla açıklamak' suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için yapılanın darbe ve zulüm olarak yorumladı. Baydemir, yargının iktadar partisinin adelet kolu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bir kez daha açığa çıktı ki, yargı iktidar partisinin adalet kolu olmuş durumda. Bugün, adliye sarayları adalet dağıtmıyor, bir siyasi partinin sopası haline dönüşmüş durumda. 20 Mayıs 2016 günü parlamentoda milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması suretiyle bu ülkede bir darbe gerçekleştirildi. Esas amaç kitlesel olarak HDP'yi tasfiye etmekti. 5 bin HDP'li şu an cezaevinde. Eşgenel başkanlarımız Demirtaş ve Yüksekdağ, milletvekillerimiz 4 Kasım darbesiyle tutuklanıp cezaevine konuldu. O günden bugüne değin 90 belediye başkanımız tutuklandı, belediyelerimize kayyum atandı. Bütün bunlar darbeydi. Bugün bir darbe daha gerçekleşti. Enis Berberoğlu milletvekili tutuklanarak cezaevine konuldu. Bize yapılanlar nasıl darbeyse, bu da darbenin devamıdır. HDP olarak ilke partisiyiz, ilke hareketiyiz. Kime haksızlık yapılırsa yapılsın, onun kimliğine bakmaksızın bu haksızlıktır deriz. Kim zulüm yaparsa yapsın, onun kimliğine bakmaksızın, senin yaptığın zulümdür, bu zalimliktir deriz. Bugün de bunu diyoruz. Bu zulümdür, darbedir."

"ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA SAHİP ÇIKMALI"

Baydemir, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekilleriyle ilgili daha önce yaptığı karara sahip çıkması gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hangi siyasi görüşten olursanız olun, sıranın size gelmesini beklemeyin. Sıranın size gelmesini beklediğinizde, zülme gözünüzü kapattığınızda, nasıl olsa bu zulüm Kürde yapılacak diye beklediğinizde gün gelecek o zulüm sizi de kapsayacak. Anayasa Mahkemesi eğer hükümetin denetiminde değilse, halen zerre kadar hukuk inancı, bilinci, kırıkğı kalmışsa derhal kararına sahip çıkmalıdır. Tutuklu milletvekillerinin tümün bırakılması gerekiyor. Selahattin Demirtaş'ın tutuklamasına sessiz kalanlara, biz Demirtaş'ın yoldaşları olarak sesiz kalmayacağız. Hangi partiden olursa olsun bir milletvekili tutuklandığında biz buna hayır diyeceğiz."

CHP'nin yarın Ankara'da yapacağı eyleme HDP olarak katılmalarına ilişkin bir soruya yanıt veren Baydemir, yarın için daha önceden belirlenmiş programlarının olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yere kurulan iftar sofrası

-Yemeklerin dağıtılması

-İftara katılanlar

-HDP'li vekillerini vatantaşla iftar açması

-Baydemir'in konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) -

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Bir anlık dalgınlık yatağa bağladı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bir ay önce iki küçük çocuğunun isteği ile balkonda oyun alanı kurmak isterken elindeki alüminyum borunun, yüksek gerilim hattına değmesiyle vucudu yüzde 80 yanan iki kolunu tamamen, iki bacağını da kısmen kaybeden 36 yaşındaki Gürkan Aydınoğlu, yatağa bağlı hale geldi.



Körfez Tütünçiftlik Çamlıtepe Mahallesi İkizli Çeşme Sokak oturan ve Alüminyum doğrama ustası olan Gürkan Aydınoğlu bir ay önce iki çocuğunun isteği üzerine balkona oyun alanı kurmak istedi. Bu sırada elinde bulunan alüminyum levhanın balkonun önünden geçen yüksek gerilim hattına değdi. Gürkan ağır yaralanırken iki kolunu tamamen, iki bacağını da kısmen kaybetti. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesinde tedavi gören Aydınoğlu yatağa bağımlı hale geldi. Talihsiz olay yaşandığı sırada işyeri açmaya hazırlığında olduğunu söyleyen Aydınoğlu, "Sosyal güvencem olmadığı için sağlık masrafları ciddi bir yük oluşturdu. Gelirim olmadığı için protez alma şansımda yok.Hayırsever vatandaşların desteğine ihtiyaçları olduğunu söyleyen eşi Leyla Aydınoğlu, " Bir ptotez için yaklaşık 60 bin lira isteniyor.

Yeniden çalışmak, çocuklarına sarılıp yürümek istiyor. Bırakın protezi almayı, normal tedavi masraflarını bile yardımlarla karşılayabiliyoruz. Ne olur yetkililer bize sahip çıksınlar." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gürkan Aydınoğlu olayı anlatırken

Haber-Kamera: Haber-kamera: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)-

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