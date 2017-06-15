Kanalizasyonda mahsur kalan yavru köpeği iitfaiye erleri kurtarıp, sahiplendi

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde düştüğü 4 metrelik kanalizasyonda mahsur kalan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtarıp, sahiplendi.
Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde düştüğü 4 metrelik kanalizasyonda mahsur kalan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtarıp, sahiplendi.
Fırat Mahallesi'ndeki kanalizasyonda gece saatlerinde havlama sesi duyan çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, düştüğü kanalizasyonda mahsur kalan köpeği, merdivenle inerek kurtardı.
İtfaiye Müdürlüğü'ne getirilen yavru köpek, yıkanıp temizlendiken sonra beslendi. İtfaiye erleri, yavru köpeği sahiplenip besleyeceklerini belirtti.
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