Cenaze dönüşü kaza; 1 ölü, 4 yaralı

TERME (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Terme İlçesi'nde cenazeden dönenlerin bulunduğu otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

TERME (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Terme İlçesi'nde cenazeden dönenlerin bulunduğu otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, bu akşam Terme İlçesi'nde meydana geldi. Ordu'nın Kabadüz İlçe Belediye Başkanı Yener Kaya'nın vefat eden babası Temel Kaya'nın cenazesine katıldıktan sonra İstanbul'a dönüşe geçen yakınlarının içerisinde bulunduğu 33 yaşındaki Erkan Kaya yönetimindeki 34 NR 4030 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yolun sağında park halinde bulunan 61 K 7760 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Erkan Kaya ile Tayfur (43), Ender (30), Büşra (34) ve Gözde Kaya (35) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tayfur Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.