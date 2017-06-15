Yakalanacağını anlayınca çaldığı otomobili bırakıp kaçtı

Faruk KIYAK/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde polisin takibe aldığı çalıntı otomobilin sürücüsü, aracı terk edip, yaya olarak kaçtı.
Faruk KIYAK/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde polisin takibe aldığı çalıntı otomobilin sürücüsü, aracı terk edip, yaya olarak kaçtı.
İstanbul'da çalındığı belirlenen 34 PRM 80 plakalı otomobil, Koceli'nin Körfez İlçesi'nde mobese kameralarına takıldı. Harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı takibe aldı. Uzun süre kovalamacanın ardından şüpheli, D-100 karayolu Derince mevkiinde, bir akaryakıt istasyonuna girerek aracı terk edip, yaya olarak kaçtı.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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