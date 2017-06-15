DHA İSTANBUL - ADALET NÖBETİ TUTANLARA İFTAR VERİLDİ

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından Maçka Demokrasi Parkı'nda başlatılan 'Adalet Nöbeti' devam ediyor. Maçka Demokrasi Parkı'nda nöbet tutanlar, iftarlarını da burada açtı. Şişli Belediyesi tarafından dağıtılan iftar yemeğini almak için sıraya giren partililer, yemeklerini aldıktan sonra boş buldukları yerlerde iftarlarını açtı.

Görüntü Dökümü

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-Maçka Parkındaki kalabalıktan genel ve yakın detaylar

-İftar için yemek sırası bekleyen vatandaşlardan görüntü

-Yemek dağıtımından detay görüntü

-İftar için bekleyen insanlardan detay görüntü

-Yemek yiyen insanlardan detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

