Afganistan’da Şii camisine intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - FOTOĞRAF

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15 Haziran 2017 21:57
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22:38
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ADANA
ADIYAMAN
AFYON
AĞRI
AKSARAY
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ARDAHAN
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY
IĞDIR
ISPARTA
İSTANBUL
İZMİR
KAHRAMANMARAŞ
KARABÜK
KARAMAN
KARS
KASTAMONU
KAYSERİ
KİLİS
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
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KONYA
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MANİSA
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MERSİN
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MUŞ
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RİZE
SAKARYA
SAMSUN
ŞANLIURFA
SİİRT
SİNOP
ŞIRNAK
SİVAS
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
UŞAK
VAN
YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK
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