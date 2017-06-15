Adalet Nöbeti tutanlara iftar verildi

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından Maçka Demokrasi Parkı'nda başlatılan 'Adalet Nöbeti' devam

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından Maçka Demokrasi Parkı'nda başlatılan 'Adalet Nöbeti' devam ediyor. Maçka Demokrasi Parkı'nda nöbet tutanlar, iftarlarını da burada açtı. Şişli Belediyesi tarafından dağıtılan iftar yemeğini almak için sıraya giren partililer, yemeklerini aldıktan sonra boş buldukları yerlerde iftarlarını açtı.

(FOTOĞRAF)