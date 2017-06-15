VADAŞ ve VEBSAŞ Hakkari'de iftar yemeği verdi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ile Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (VEPSAŞ) tarafından yaklaşık bin kişiye iftar yemeği

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ile Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (VEPSAŞ) tarafından yaklaşık bin kişiye iftar yemeği verildi.

Kentin en işlek caddesi Cumhuriyet Caddesi'nde verilen iftar yemeğine, VEDAŞ Müdürü İsmail Özdemir, VEBSAŞ Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, bazı kurum amirlerinin yanı sıra yaklaşık bin kişi katıldı. İftar yemeğinde konuşan VEDAŞ Müdürü İsmail Özdemir, "Geleneksel VEDAŞ, VEBSAŞ iftar yemeği devam ediyor.Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizin ardından bugün de Hakkari merkezde bu iftar programımızı gerçekleştirdik. Burada biz yönetim kurulu başakanımız ve genel müdürümüzün selamlarını getirdik. Hakkari halkımızın gelip iftarlarını bizimle paylaşmaları bizi çok mutlu etti. Allah nasip ederse yarın Çukurca ilçemizde de böyle bir organizasyonumuz var" dedi.

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