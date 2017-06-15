Banu Alkan ATV'den düşüp yaralandı

İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde tatilini geçiren Türk Sineması'nın 'Afrodit' lakaplı ünlü Sanatçısı Banu Alkan, çıktığı gezide kendisine
İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde tatilini geçiren Türk Sineması'nın 'Afrodit' lakaplı ünlü Sanatçısı Banu Alkan, çıktığı gezide kendisine ait ATV'nin devrilmesi sonucu kolundan hafif şekilde yaralandı.
Ünlü sanatçı Banu Alkan, Behramkale Mahallesi Assos Antik Kenti'nde tatil yapan kız kardeşinin yanına geldi. Alkan, bugün saat 15.00 sıralarında ATV ile Behramkale'de gezintiye çıktı. Gezinti sırasında ATV'nin devrilmesi ile Banu Alkan kolundan hafif şekilde yaralandı. Sanatçı Alkan, kendi imkanlarıyla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne geldi. Alkan'ın kolunda doku zedelenmesi oluştuğu belirlendi. Banu Alkan'ın, tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.