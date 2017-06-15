Bodrum'da Berberoğlu'na destek eylemi

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), DHA) - CHP Bodrum İlçe teşkilatı, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto etti.

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), DHA) - CHP Bodrum İlçe teşkilatı, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto etti.

CHP Bodrum İlçe teşkilatı, bugün Bodrum Belediye Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'un da destek verdiği eyleme katılan yaklaşık 200 kişi ellerinde 'Adalet', 'Özgürlük için, ülkemiz için sadece adalet istiyoruz' ve 'Adalet için el ele, adalet için hep birlikte' yazan pankartlar taşıdı.

Gurup adına basın açıklaması yapan CHP Bodrum İlçe başkanı Recai Seymen, "Enis Berberoğlu hepinizin bildiği, hepinizin tanıdığı, yıllarını medya özgürlüğü için harcayan bir gazetecidir. Şimdi hiçbir veri ve delil olmaksızın 25 yıla mahkum ediliyor. Asıl suçluların yargılanmadığı, masum insanların yargılanıp hapsedildiği bir süreci yaşıyoruz. Eğer birileri yasadışı yollardan dışarıya silah götürüyorsa, asıl o kişilerin yargılanması gerekir. Bu kararı verenler, bu kararın altında kalacaklardır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak artık, adalet, demokrasi ve düşünce özgürlüğü istiyoruz. Yaşadıklarımız iktidarın son çırpınışlarıdır. Bakınız damatlar serbest kalıyor, ama kalemi ile ekmeğini kazanan, elinde kaleminden başka bir şey bulunmayan gazeteci milletvekilimiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hapse atılıyor. Tek suçu gazetecilik yapmak ve CHP'den milletvekili olmaktır. Bu mahkumiyet Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve çağdaş demokrasiye ve özgürlüklere inananlara verilmek istenen bir gözdağıdır. Partimiz gücünü halktan almaktadır ve asla teslim olmayacağız" dedi.

Basın açıklamasının ardından bir süre oturma eylemi yapan partililer olaysız bir şekilde dağıldı.

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