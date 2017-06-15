Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    15 Haziran 2017 22:41
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Bodrum'da Berberoğlu'na destek eylemi

15 Haziran 2017 22:14

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), DHA) - CHP Bodrum İlçe teşkilatı, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto etti. 

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), DHA) - CHP Bodrum İlçe teşkilatı, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto etti. 
CHP Bodrum İlçe teşkilatı, bugün Bodrum Belediye Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'un da destek verdiği eyleme katılan yaklaşık 200 kişi ellerinde 'Adalet', 'Özgürlük için, ülkemiz için sadece adalet istiyoruz' ve 'Adalet için el ele, adalet için hep birlikte' yazan pankartlar taşıdı.
Gurup adına basın açıklaması yapan CHP Bodrum İlçe başkanı Recai Seymen, "Enis Berberoğlu hepinizin bildiği, hepinizin tanıdığı, yıllarını medya özgürlüğü için harcayan bir gazetecidir. Şimdi hiçbir veri ve delil olmaksızın 25 yıla mahkum ediliyor. Asıl suçluların yargılanmadığı, masum insanların yargılanıp hapsedildiği bir süreci yaşıyoruz. Eğer birileri yasadışı yollardan dışarıya silah götürüyorsa, asıl o kişilerin yargılanması gerekir. Bu kararı verenler, bu kararın altında kalacaklardır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak artık, adalet, demokrasi ve düşünce özgürlüğü istiyoruz. Yaşadıklarımız iktidarın son çırpınışlarıdır. Bakınız damatlar serbest kalıyor, ama kalemi ile ekmeğini kazanan, elinde kaleminden başka bir şey bulunmayan gazeteci milletvekilimiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hapse atılıyor. Tek suçu gazetecilik yapmak ve CHP'den milletvekili olmaktır. Bu mahkumiyet Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve çağdaş demokrasiye ve özgürlüklere inananlara verilmek istenen bir gözdağıdır. Partimiz gücünü halktan almaktadır ve asla teslim olmayacağız" dedi.
Basın açıklamasının ardından bir süre oturma eylemi yapan partililer olaysız bir şekilde dağıldı.

FOTOĞRAFLI

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Kız kardeşini öldürmekten aranan şüpheli saldırmaya devam ediyor
BBP Lideri Destici'den Kılıçdaroğlu'na: Sokaklar çare değil
Banu Alkan ATV'den düşüp yaralandı
DHA YURT BÜLTENİ - 17
VADAŞ ve VEBSAŞ Hakkari'de iftar yemeği verdi
EK FOTOĞRAF// Adalet nöbeti tutanlara iftar verildi
DHA İSTANBUL - ADALET NÖBETİ TUTANLARA İFTAR VERİLDİ
Afganistan’da Şii camisine intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - FOTOĞRAF
Afganistan’da Şii camisine intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - FOTOĞRAF
Adalet Nöbeti tutanlara iftar verildi
Yazarlar
Kemal Çiftçi
İhanetin böylesi görülmedi…
Dr. Kazım Kılınç
Global pazarlarda büyük fırsatlar...
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Besni’de iki aile arasında biçerdöver kavgası; 5 yaralı
Dut ağacından düşen çocuk, 2 gün sonra hastanede öldü
Suşehri'nde kaza: 3 yaralı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya'ya Kosovalı esnaftan yoğun ilgi
Ankara'ya şehit ateşi düştü
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    03:2205:2413:1217:1020:4722:38
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket

astropay

bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=