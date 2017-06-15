Kız kardeşini öldürmekten aranan şüpheli saldırmaya devam ediyor

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL’da kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu öldürmekten aranırken, haraç almaya çalıştığı bir işadamının evini ve bürosunu kurşunlayan Erhan

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL’da kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu öldürmekten aranırken, haraç almaya çalıştığı bir işadamının evini ve bürosunu kurşunlayan Erhan Timuroğlu, son olarak Kızkardeşini öldürmesine neden olduğunu iddia ettiği işadamı Bekir T.'ye silahlı saldırı düzenledi. Polisin bir türlü yakalayamadığı şüpheli bir arkadaşı ile birlikte düzenlediği saldırının ardından yine kayıplara karıştı. Daha önceden Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesi’ne el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu'nu yakalamak için polis çalışıyor. Özel bir bankada çalışan kızkardeşi Ceylan Timuroğlu'nu, Ataşehir Feratpaşa mahallesinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde geçtiğimiz şubat ayı içinde tabancayla vurarak öldüren Erhan Timuroğlu(38) o günden bu yana yakalanamadı. Şüphelinin kızkardeşini arkadaşı olan işadamı Bekir T. ile sinemaya gittiği için öldürdüğü iddia edilmişti. Polis tarafından aranırken cinayetin işlendiği bölgede tekrar ortaya çıkarak, 200 bin lira haraç istediği bir iş adamının arabasını ve ofisini kurşunlamıştı. Şüpheli bu olaydan sonrada ortadan kaybolmuştu. Polisin cinayet ve kurşunlama olaylarından aradığı şüpheli dün akşam yine aynı bölgede ortaya çıktı. Bir galeriye gelen silahlı iki kişi, çevreye kurşun yağdırdı. Saldırganlardan birinin Erhan Timuroğlu olduğu tespit edlidi. Şüphelinin yanındaki arkadaşı ile gelerek kızkardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu işadamı Bekir T.'ye silahlı saldırı düzenlediği tespit edildi. Polis saldırının ardından yine ortadan kaybolan Erhan Timuroğlu ve yanında bulunan kişiyi yakalamak için çalışmalara devam ediyor.