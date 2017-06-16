DHA İSTANBUL - GÜRSEL TEKİN: BAŞBAKANIN AÇIKLAMALARINI ÇOK HAKLI BULUYORUM

* CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin,

* CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin,

“Başbakanın açıklamalarını çok haklı buluyorum. Söylediklerini çok normal karşılıyorum, kızmıyorum"

"İtaatçi bir insandan böyle bir cümle çıkması son derece doğaldır"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Maçka Parkı'nda CHP'lilerin başlattığı “Adalet Nöbeti" devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da farklı zamanlarda parka gelerek nöbete katıldı.

Gürsel Tekin parkta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Binali Yıldırım'ın “Sokakta adalet aranmaz" sözünün hatırlatılması üzerine şunları kaydetti: “Başbakanın açıklamalarını çok haklı buluyorum. Söylediklerini çok normal karşılıyorum, kızmıyorum. Çünkü kendisi de ifade emişti, 'itaat et, rahat et' diye. İtaat kültüründe demokrasi yoktur, hukuk yoktur, adalet yoktur. İtiraz edemezsiniz. Başbakan başladığı günden beri itaat edeceğini ifade etmişti. İtaatçi bir insandan böyle bir cümle çıkması son derece doğaldır. Bir kısım arkadaşımız Sayın Başbakana kızmış, öfkelenmiş. Ben hiç kızmadım. Başbakan başladığı günden itibaren itaatçi olduğunu itiraf etmişti. Sayın Başbakan siz itaatçi olmaya devam edin biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, başta genel başkanımız olarak itiraz etmeye sonuna kadar devam edeceğiz"

“MORALİ ÇOK YERİNDE"

Gürsel Tekin, Berberoğlu ziyareti ile ilgi de kısa bir açıklama yaparak, “Enis bey hak etmediği bir tutsaklıkla karşı karşıya. Morali çok yerinde. Demokrasi, hukuk için ödenecek bir bedel varsa bu bedeli ödemeye hazır olduğunu ifade etti. 'Canım memleketime feda olsun' dedi. Nazım Hikmetler gibi, Yaşar Kemaller gibi hainler listesine kendisini dahil etti. Çok şanslı kendisi. Yürüyüşün başladığını öğrenince çok duygulandı. Olayları ilgiyle takip ediyor. Haber kanallarının olmamasından şikayetçi ve bu yönden talebi var. Mahkumların çoğunluğun tercih ettiği kanallar izlendiği için haber kanalları yokmuş" dedi.

HALAY ÇEKTİLER

Nöbet tutan partililer zaman zaman halay çekti, dilek ağacı oluşturdular. Grup zaman zaman “Mustafa Kemal'in askerleriyiz", “Ya hep beraber, ya hiçbirimiz" şeklinde slogan attı.

Görüntü Dökümü:

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- Tekin'in açıklamaları

- Parktan görüntüler

- Cankurtaran'ın görüntüsü

- Belediye Başkanlarının görüntüsü

- Dilek ağacından görüntüler

- Partililerin slogan atması

- Halay çekmeleri

- Detaylar

