Manisa Büyükşehir Belediyespor Kürşat'ı aldı

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- SPOR Toto 3'üncü Lig'de Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli Birlikspor'dan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kürşat Aydın Aktan'la 2 yıllık

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- SPOR Toto 3'üncü Lig'de Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli Birlikspor'dan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kürşat Aydın Aktan'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Beşiktaş altyapısında başlayıp Akçaabat Sebatspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, İstanbulspor, Diyarbakırspor, Giresunspor, İstanbul Güngörenspor, Kırklarelispor ve Altay formalarını da giyen Kürşat, hedefi olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Başkan Mevlüt Aktan ise uzun süredir takip ettikleri futbolcunun kendilerine büyük yarar sağlayacağını dile getirdi.

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