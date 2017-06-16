(Görüntülü Haber) Kadirli'de 15 bin kişi ile iftar yemeği (YENİDEN)

Haber-Kamara:Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ/(Osmaniye),(DHA)OSMANİYE'nin Kadirli Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine 15 bin kişi katıldı.

Haber-Kamara:Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ/(Osmaniye),(DHA)OSMANİYE'nin Kadirli Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine 15 bin kişi katıldı.Geleneksel Andırın Caddesi Sokak iftarının bu yıl 6'ıncısı gerçekleştirildi. Kadirli Belediyesi tarafından verilen iftar yemeğinde Kadirlili yaklaşık 15 bin kişi bir araya geldi. Caddeye konulan masalarda hep birlikte iftar yapan Kadirliler, dua etti. Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, "15 bin kişilik iftar yemeğimizde vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz"dedi.Başkan Tarhan masaları dolaşarak iftar yemeğine katılan vatandaşlara gül verdi.