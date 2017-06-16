(Görüntülü Haber) Kocaeli Freni boşalan vinç sağlık ocağına daldı: 1 ölü

Haber-Kamera: Faruk KIYAK-Selda Hatun TAN/ZMİT(Kocaeli)(DHA)-Freni boşalan vinç sağlık ocağına daldı: 1 ölü 1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI İZMİT'te freni boşalan vinç Aile

Haber-Kamera: Faruk KIYAK-Selda Hatun TAN/ZMİT(Kocaeli)(DHA)-Freni boşalan vinç sağlık ocağına daldı: 1 ölü 1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI İZMİT'te freni boşalan vinç Aile Sağlığı Merkezine daldı. Kazada vinç sürücüsü Ömer Coşkun olay yerinde yaşamını yitirirken sağlık ocağına muayene olmak için gelen Nigar Nuhoğlu yaralandı. Kaza Gazenfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi. Daha önce de bir çok ölümlü ve yaralamalı kazaların olduğu rampadan aşağıya inen yaşındaki Ömer Coşkun yönetimindeki vinç fireni boşalması sonucu Santral Aile Sağlık Merkezine daldı. Kazayı gören vatandaşlar polisi ve 112'yi arayarak yardım istedi. Kaza nedeniyle Gazanfer Bilge Bulvarı ulaşıma kapatıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada vinç sürücüsü Ömer Coşkun olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Coşkun'un cesedi yapılan incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ayrıca sağlık ocağına muayene olmaya geldiği öğrenilen Nigar Nuhoğlu adlı vatandaşda yaralandı. Yaralanan Nuhoğlu sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralanan Nuhoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.