Nabil Dirar, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi (2)

Faik KAPTAN-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Faik KAPTAN-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)



Fenerbahçe'nin transferi için kulübü Monaco ile prensip anlaşma sağladığı Faslı futbolcu Nabil Dirar, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 15.30'da Fransa'nın Nice kentinden İstanbul'a gelen Faslı futbolcu Dirar, Atatürk Havalimanı'nda Fenerbahçeli idareciler tarafından karşılandı. Pasaport kontrolü sırasında vizesi olmadığı görülen Dirar, yaklaşık 5 dakika Pasaport Kısım Amirliği'nde vizesinin alınmasını bekledi. Bir grup taraftar tarafından tezahüratlarla karşılanan Faslı futbolcu daha sonra havalimanından ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dirar'ın alandaki görüntüleri

-Taratarların ilgisi