Dardanelspor'da Veli Akbulut imzaladı

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- SPOR Toto 3'üncü Lig'de transfer çalışmalarına başlayan Dardanelspor, Kemerspor 2003'ten sol kanat oyuncusu Veli Akbulut'la 2 yıllık sözleşme
Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- SPOR Toto 3'üncü Lig'de transfer çalışmalarına başlayan Dardanelspor, Kemerspor 2003'ten sol kanat oyuncusu Veli Akbulut'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Dardanelspor'un sezon öncesi ilk dış transferi olan 22 yaşındaki Veli, kariyerinde 2'nci Lig'de 28, 3'üncü Lig'de ise 48 karşılaşmada forma giydi.
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